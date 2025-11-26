Budrys dėl tebesitęsiančio chaoso pasienyje ir įstrigusių vilkikų: turime būti atsparūs šantažui

„Vertinant Lietuvos ir Europos ekonominį saugumą – o mes ypač pasisakom už Europos ekonominį saugumą – tai reiškia pažeidimų minimizavimą, kad jų būtų kuo mažiau. Kad kuo mažiau būdų turėtų priešininkas mus paveikti ekonomiškai, ypač šantažuoti“, – LRT radijui trečiadienį sakė K. Budrys.
„Lietuva padarys viską dėl savo įmonių ir jų turto, ypač kai kalbame apie tokį grubų užgrobimą“, – pridūrė jis.
Anot Lietuvos diplomatijos vadovo, Baltarusijoje įstrigusioms transporto priemonėms grįžus bus sprendžiama, kokios yra leistinos Lietuvos priklausomybės ir kiek ji sau leis būti šantažuojama.
„Šiandien (Minskas – BNS) nori politinių derybų. Tuoj artėja vasario mėnuo, kai reikės pratęsti sankcijas Baltarusijai – gal vėl kokį turtą užgrobs ir sakys „gal jūs vetuokite tą sankcijų pratęsimą“ ir panašiai“, – aiškino K. Budrys.
JAV sankcijos didžiausiai Baltarusijos kalio trąšų gamintojai „Belaruskalij“ įsigaliojo 2021 metų gruodžio 8 dieną, tačiau trąšos per Lietuvą važiavo iki 2022-ųjų vasario 1 dienos, kai Lietuva sustabdė jų tranzitą per šalies teritoriją Vyriausybei patvirtinus, jog iki 2023 metų pabaigos turėjusi galioti sutartis tarp „Lietuvos geležinkelių“ ir „Belaruskalij“ neatitinka šalies saugumo interesų.
JAV neseniai viešėjęs K. Budrys sakė, kad su amerikiečių pareigūnais nekalbėta apie šio draudimo švelninimą.
Pasak K. Budrio, Lietuva atsisakė priklausomybės nuo Rusijos ir Baltarusijos energetikoje, nors Minskas „irgi šantažavo kainomis, sąlygomis“, todėl šalis negali leistis būti pažeidžiama ir transporto sektoriuje.
Ministro teigimu, svarbu, kad sprendžiant šią problemą valdžios atstovai kalbasi su vežėjais, tačiau esminis klausimas dėl Lietuvos laikysenos išlieka.
„Turtas – taip, jisai yra svarbus (...) Bet mes tą turtą įsivertinę sau turim atsakyti į tą klausimą, kiek Lietuvos stuburo kietumas yra vertas, jeigu mus bando per tai nulaužinėti?“ – tikino K. Budrys.
BNS rašė, kad Nacionalinio saugumo komisija ketvirtadienį rinksis svarstyti tolesnių būdų spręsti susidariusią situaciją dėl įstrigusių Lietuvos vilkikų specialiose Baltarusijos aikštelėse.
Savo ruožtu Nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija „Linava“ neatmeta galimybės, kad vežėjai protestuos reikalaudami konkretaus Vilniaus plano, kaip skubiai spręsti problemą.
Dėl kontrabandinių balionų grėsmės Lietuva buvo maždaug trims savaitėms uždariusi sieną su Baltarusija, tačiau argumentuodama pagerėjusia situacija, nusprendė ją atverti dešimčia dienų anksčiau nei planuota. Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta nuo ketvirtadienio vidurnakčio.
Nepaisant atnaujinto dviejų pasienio punktų darbo, Minsko režimas neleidžia vilkikams grįžti į Lietuvą.
