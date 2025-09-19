Čmilytė-Nielsen: atėjo su švaistūniška darbotvarke ir jie nori dabar duoti kuo daugiau

Ji tvirtina, jog „Sodros“ rezervas dar nėra užpildytas taip, kad padėtų atlaikyti ilgesnę krizę, o pasiūlymą vadina politikavimu.
„Dar ir dabar tas rezervas nėra tokio dydžio, kad galėtų atlaikyti – pilnai, neskausmingai – tarkime ilgesnį krizės laikotarpį. Jį kaupti būtų protinga, išmintinga. Žiūrint į ateitį, visas geopolitines rizikas, visokių pandemijų ir kitų negandų galimybes“, – Žinių radijui penktadienį sakė V. Čmilytė-Nielsen.
„Rezervas apmažinamas, bet to neigiamas pasekmes pajusime tiktai krizės atveju, o gal jos ir nebus. Tai matau labai trumpalaikį, politizuotą bandymą bandymą tiesiog pasikelti savo reitingus visų mokesčių mokėtojų suneštų pinigų ir šiaip visos valstybės dėka“, – kalbėjo parlamentarė.
Seimas ketvirtadienį po pateikimo priėmė svarstyti prezidento Gitano Nausėdos siūlymą 20–75 proc. „Sodros“ biudžeto perviršio skirti papildomam senatvės pensijų indeksavimui. Taip esą siekiama aiškiau ir tiksliau nustatyti papildomam individualios pensijos dalies indeksavimui skirtinas lėšas.
Iniciatoriai pabrėžia, kad įstatymo projektu nesiūloma mažinti „Sodros“ rezervo, tik siūloma jį kaupti nuosaikiau.
V. Čmilytės-Nielsen teigimu, slopinti „Sodros“ rezervo pildymo apimtis „nėra labai sąžiningas ketinimas“.
„Kyla klausimas, kai aš girdžiu tokias iniciatyvas, (...) kokioje krizėje dabar yra Lietuva, kad reikėtų pasinaudoti tomis lėšomis, kurios yra atidėtos krizinei situacijai, panašiai kokia buvo per pasaulinę finansų krizę“, – teigė V. Čmilytė-Nielsen.
Pasak projekto iniciatorių, jį priėmus papildomas pensijų indeksavimas bus skaidresnis, objektyvesnis, labiau priklausomas nuo „Sodros“ pajamų ir mažiau politizuotas. Be to, tikimasi, kad pensijų augimas bus spartesnis ir nuoseklesnis.
Prezidentūra skaičiuoja, kad jos idėja leistų pensijoms papildomai skirti apie 100 mln. eurų.
Dabar visas „Sodros“ rezervas skirtas pasiruošimui krizinėms situacijoms. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, dabar jis siekia apie 3,644 mlrd. eurų, o kitų metų kovą turėtų išaugti iki 4,396 mlrd. eurų.
Ministerijos skaičiavimais, dėl konservatyvių ekonomikos augimo prognozių šiemet papildomai į rezervą gali būti gauta 200–300 mln. eurų daugiau negu suplanuota, o ši viršplaninė dalis galėtų būti panaudota papildomam pensijų didinimui.
Iki šiol pensijos kasmet indeksuojamos 10–12 proc.
