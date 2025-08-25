CPVA siūlo griežtinti VRM inicijuojamą vidaus sandorių savivaldybėse tvarką

VRM siūlo nuo kitų metų rudens leisti savivaldybėms vidaus sandorius sudaryti tik po rinkos konsultacijų arba nesėkmingo viešojo pirkimo.
Ministerijos Viešojo administravimo grupės vadovė Alma Bulkevičienė BNS yra sakiusi, kad su tokia pataisa ketinama „išgryninti kelią, kuriuo turėtų eiti savivaldybės“, nes, pasak jos, dabar joms neaišku, ar reikia rinkos konsultacijų, ar užtenka viešojo pirkimo.
Tuo metu CPVA sako, kad vidaus sandoris gali būti sudaromas tik nepavykus viešajam pirkimui. O leidus sudaryti tokius sandorius po rinkos konsultacijų perkančioji organizacija turėtų gauti Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) sutikimą, jei sandorio vertė didesnė už numatytą sumą.
„Palikus formuluotę apie rinkos konsultaciją atsiranda rizika, kad vidaus sandoris būtų planuojamas iš anksto, o konkurencinga procedūra taptų formaliu veiksmu, skirtu tik surinkti pateisinančius duomenis“, – sakoma agentūros išvadoje dėl pataisų.
Pasak institucijos, galimybė sudaryti sandorį tik po rinkos konsultacijos keltų piktnaudžiavimo rizikų, pažeistų konkurenciją.
„Tokia praktika neatitiktų skaidrumo, nediskriminavimo ir sąžiningos konkurencijos principų bei Konstitucinio Teismo nutarimuose įtvirtintos nuostatos, kad vidaus sandoris galimas tik tuomet, kai viešosios paslaugos negali būti teikiamos (...) viešai pasirenkant paslaugų teikėją“, – tvirtina CPVA.
Įstaigos teigimu, jeigu tiekėjai nedalyvauja rinkos konsultacijoje, tai nereiškia, kad jie nesusidomės viešuoju pirkimu.
Anot jos, savivaldybės kontroliuojama įmonė, su kuria siekiama sudaryti vidaus sandorį, taip pat gali dalyvauti ir konkuruoti su kitais rinkos dalyviais.
VRM teikiamas Viešųjų pirkimų bei Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymų pataisas svarstys Vyriausybė bei vėliau balsuos Seimas.
Konstitucinis Teismas (KT) pernai spalį išaiškino, kad be jokių rinkos konsultacijų ir be viešojo pirkimo savivaldybės negali pačios parinkti paslaugos tiekėjo – perduoti jų valdomoms įstaigoms teisę teikti viešąsias paslaugas, pavyzdžiui, atliekų surinkimą.
Iki KT sprendimo savivaldybės vidaus sandorius galėjo sudaryti savo nuožiūra – ir be viešųjų konkursų, ir be rinkos tyrimo – Seimas joms buvo numatęs išimtį.
Po KT išaiškinimo, jos turi skelbti viešuosius konkursus arba atlikti rinkos tyrimą. Jeigu pirkimas neįvyktų su rinkos tyrimo išvada savivaldybė turi kreiptis į Konkurencijos tarybą ir gauti leidimą sudaryti vidaus sandorį.
