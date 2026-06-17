Dalies sukauptas lėšas atsiėmusių gyventojų laukia netikėtumai

Tai galioja tiek vertinant galimybes gauti socialinę pašalpą, būsto šildymo, vandens išlaidų kompensacijas, socialinę paramą mokiniams, papildomą išmoką vaikui nepasiturinčių šeimų vaikams ir kt.
Ministrės Jūratės Zailskienės teigimu, kiekvienas finansinis sprendimas turi būti gerai pasvertas ir apgalvotas.
„Jeigu žmogus nusprendžia atsiimti sukauptus pinigus, pavyzdžiui, nutraukia kaupimą antrojoje pensijų kaupimo pakopoje, (…) tie pinigai tampa jo pajamomis. Tai reiškia, kad jie bus įtraukti vertinant, kokia piniginė socialinė parama ar socialinės paslaugos žmogui priklauso“, – pranešime teigė ministrė.
Piniginė socialinė parama nepasiturintiems žmonėms skiriama vertinant pajamas ir turtą, įprastai pajamos paramai gauti apskaičiuojamos pagal vidutines trijų praėjusių mėnesių iki mėnesio, nuo kurio skiriama parama, pajamas.
Šiuo metu artėja antrojo metų ketvirčio pabaiga, kai gyventojai, pateikę prašymus nutraukti pensijų kaupimą, ne vėliau kaip iki liepos vidurio gaus savo sukauptus pinigus.
Tai reiškia, kad, jei, pavyzdžiui, žmogus kreipsis dėl socialinės pašalpos ar būsto šildymo išlaidų kompensacijos rugsėjį, jo atsiimtos lėšos bus vertinamos kaip pajamos ir gali turėti įtaką paramos skyrimui ar jos dydžiui trumpuoju laikotarpiu – maksimaliai 3 mėnesiams.
Be to, patys piniginę socialinę paramą gaunantys žmonės yra įpareigoti pranešti savivaldybėms, jei pasikeitė jų materialinė padėtis ar atsirado kitų aplinkybių paramos skyrimui – tai privalu padaryti per mėnesį.
Išmokėtas pensijų fonde sukauptas pensijų turtas nevertinamas trimis atvejais: kai žmogus pasitraukė iš pensijų kaupimo, nes jam nustatytas 70 proc. ir didesnis dalyvumo lygis, jei paskirta paliatyvioji slauga, taip pat jei jam diagnozuota sąraše esanti sunki liga.
Jei žmogus turi įsiskolinimų ir iš antrosios pensijų pakopos gautų lėšų antstolis vykdo išieškojimą, vertinant pajamas piniginei socialinei paramai gauti ši suma į jas įskaičiuojama, išskyrus atvejus, kai lėšos išieškotos vaikams išlaikyti.
SADM primena, kad socialinę pašalpą turi teisę gauti žmonės, kurių pajamos, tenkančios vienam asmeniui per mėnesį, neviršija 1,1 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžio. Šiemet tai – 256,3 eurai.
Kaip skelbė ELTA, Seimas pernai priėmė įstatymą, kuriuo gyventojams sudaryta galimybė laisvai nuo 2026-ųjų sausio iki 2027 m. pabaigos atsiimti lėšas, kurias jie įmokėjo į antros pakopos pensijų fondus kartu su investicine grąža.
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