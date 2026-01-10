Dėl gausaus sniego prekybininkai trina rankomis

„Ypatingai į viršų šovė sniego kastuvų pardavimai. Net nepalyginamai su gruodžio mėnesiu – dabar jų parduodama dešimtimis kartų daugiau. Matyt, kad gyventojai žiemos tikėjosi, bet sniego nelabai“, – BNS sakė „Pigu.lt“ komunikacijos vadovas Nerijus Mikalajūnas.
Statybos, remonto ir buities prekių tinklą valdančios bendrovės „Kesko Senukai“ teigimu, elektroninėje parduotuvėje senukai.lt šiemet, palyginti su praėjusių metų sezonu, sniego kastuvų pardavimai augo daugiau nei 7 kartus: „Fiksuojame, kad trečdalis visų žiemos pramogų ir sniego valymo prekių pirkimų internetu buvo atlikta vakarų Lietuvoje, kur sniego kiekis didžiausias.“
Bendrovė pažymi, kad šalia tradicinių sniego valymo kastuvų sparčiai populiarėja elektriniai sniego valytuvai.
„Sniego kastuvų pardavimai (fizinėse parduotuvėse – BNS) išaugo tris kartus, o vakarų Lietuvoje, kur sniego kiekis didžiausias, buvo ir didžiausia paklausa, išauginusi pardavimus net keturis kartus“, – komentare BNS teigė „Kesko Senukai“.
Bendrovės „Varle“ valdomos e. parduotuvės varle.lt ekspertas Aivaras Saniukas teigia, kad pastarosiomis dienomis sniego valymo įranga tapo perkamiausia parduotuvės preke: „Ypač populiarūs tampa lengvi sniego kastuvai, taip pat elektriniai, galingi akumuliatoriniai bei benzininiai valytuvai“.
Jo teigimu, žmonės parduotuvėje graibsto viską – nuo paprastų kastuvų iki sniego traktorių, nes „šiemet sniego valymas tapo ne tik būtinybe, bet ir tikra žiemine misija“.
Statybos ir apdailos medžiagų prekybos tinklo „Ermitažas“ atstovė Kristina Petrulevičė BNS sako taip pat pastebinti išaugusią kastuvų paklausą: „Sniego kastuvų pardavimai, palyginti šių ir praėjusių metų sausį, išaugo net tris kartus.“
Varle.lt eksperto teigimu, populiariausių sniego valymo prekių sparčiai mažėja, net ir brangesni modeliai šiuo metu nuperkami greičiau nei spėjama papildyti atsargų.
Kiti BNS kalbinti prekybos tinklų atstovai teigė, kad žiemai skirtų prekių netrūksta.
Augo automobilių priežiūros prekių pardavimai
Prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė Gintarė Kitovė sako, kad iškritęs sniegas smarkiai išaugino sezoninių prekių populiarumą, tarp jų – žemesnei oro temperatūrai pritaikytas automobilių langų skystis ir ledui nuo stiklų valyti skirti grandikliai.
„Palyginti su šiltesne žiemos pradžia, praėjusią savaitę langų grandiklių bei žiemai skirtų automobilių skysčių pardavimai išaugo daugiau nei 60 procentų“, – komentare BNS teigė G. Kitovė.
„Maximos“ atstovas Titas Atraškevičius sako, kad perkamiausia gruodžio 31–sausio 6 dienomis žiemos kategorijos prekė buvo langų plovimo skystis: „Labiausiai žmonės domėjosi automobilių langų plovikliais, minėtomis dienomis jų pardavėme 16 tūkst. vienetų daugiau nei įprastomis gruodžio dienomis. Žmonės domėjosi ir automobilių grandikliais, jų pardavėme 5 tūkst. vienetų daugiau.“
„Pardavimų skirtumų didelių labai Žemaitijos parduotuvėse nėra, ten taip pat populiariausia prekė buvo automobilių langų plovikliai. Daugiausiai šių prekių minėtą savaitę įsigijo Tauragės gyventojai“, – BNS sakė jis.
„Senukuose“ automobilių šepečių ir grandiklių pardavimai augo 5–6 kartus, žieminio langų plovimo skysčio – 3–4 kartus.
„Automobilių akumuliatorių ir jų įkroviklių pardavimai (elektroninėje parduotuvėje – BNS) padvigubėjo, o žiemos aksesuarų kategorija, kurioje – grandikliai, šepečiai, ledo tirpikliai, ratų grandinės, išaugo du kartus“, – BNS teigė „Kesko Senukai“.
Tarp populiariausių prekių – druska, rogės, žieminiai drabužiai
Didžiausias pirkėjų aktyvumas fiksuojamas Vilniuje ir Kaune.
„Apledėję keliai ir laipteliai lėmė ir dar vienos prekės – druskos – populiarumą. Augantys jos pardavimai išskyrė dar vieną tendenciją: daugiau nei pusė parduodamo druskos kiekio pastarąją savaitę buvo būtent akmens druska, kuri puikiai pasitarnauja ne tik maistui, bet ir slidžių paviršių barstymui“, – BNS sakė G. Kitovė.
Anot N. Mikalajūno, dešimtis kartų augo rogių ir kitų žiemos sporto prekių – tam skirtos aprangos, slidžių, snieglenčių – pardavimai.
Anot „Kesko Senukų“, fizinėse „Senukų“ parduotuvėse žiemos laisvalaikio prekių paklausa išaugo daugiau nei 10 kartų, o jų pardavimai šoktelėjo „į rekordines aukštumas“.
„Pirkėjai rinkosi pačias įvairiausias priemones pramogoms lauke – nuo plastikinių ir medinių rogių iki plastikinių ir pripučiamų čiuožynių bei sniego gniūžčių spaustukų (...). Didžiausias pirkėjų aktyvumas fiksuojamas Vilniuje ir Kaune“, – teigė „Kesko Senukai“.
„Maxima“ pardavė 3 tūkst. vienetų rogių daugiau nei įprastai, sakė „Maximos“ atstovas.
„Iki“ komunikacijos vadovė pažymi, kad palyginti su žiemos pradžia, pastarąją savaitę augo ir kepurių, pirštinių bei kitos žiemos tekstilės pardavimai.
„Ermitažo“ atstovė teigė, kad tarp populiariausių prekių atsidūrė ir namų šildymo gaminiai – medžio pjuvenų briketai ir granulės.
„Tuo tarpu šildytuvų pardavimai nelabai augo. Galima teigti, kad šalčio buvo tikėtasi, bet sniego – ne“, – teigė „Pigu“ atstovas.
