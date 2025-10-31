Dėl kontrabandinių balionų Lietuvai trūko kantrybė: šie kreipimaisi – aiškus signalas

Kaip penktadienį pranešė Susisiekimo ministerija, kreipimesi į ICAO generalinį sekretorių Juaną Carlosą Salazarą (Chuaną Karlosą Salazarą) prašoma įvertinti neteisėtus ir grėsmę aviacijos saugumui keliančius oro erdvės pažeidimus pagal Čikagos tarptautinės civilinės aviacijos konvenciją.
Tuo metu kreipimesi į EK Mobilumo ir transporto generalinę direktorę Magdą Kopczynską (Magdą Kopčinską), ministerija prašo įvertinti galimas ES lygmens priemones tokioms provokacijoms užkardyti.
Taip pat pabrėžiamas poreikis stiprinti Bendrijos transporto sistemos atsparumą hibridinėms grėsmėms bei užtikrinti kritinės infrastruktūros apsaugą.
„Šie kreipimaisi – aiškus signalas svarbiausiai Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijai ir EK, kad būtina imtis neatidėliotinų veiksmų, siekiant užtikrinti Europos Sąjungos oro erdvės ir civilinės aviacijos, o svarbiausia – keleivių saugumą“, – pranešime cituojamas J. Taminskas.
Atsakydama į baltarusiškų kontrabandinių balionų antplūdį, EK pirmininkė Ursula von der Leyen (Urzula fon der Lajen) ir kiti ES lyderiai šią savaitę išreiškė tvirtą palaikymą Lietuvai, Baltarusijos veiksmus įvardydami kaip hibridinę grėsmę.
Lietuva palaiko EK pirmininkės siūlymą spartinti Rytų flango stebėjimo ir Europos dronų gynybos iniciatyvos, kuriomis siekiama sustiprinti ES rytinę sieną, įgyvendinimą, teigia ministerija. Anot jos, tai pažymima ir kreipimuose.
BNS skelbė, kad per praėjusią ir šią savaitę dėl kontrabandinių balionų grėsmės Vilniaus oro uosto darbas stabdytas penkis kartus, Kauno – kartą.
Susisiekimo ministerijos duomenimis, iš viso buvo paveikti daugiau nei 190 skrydžių ir apie 30 tūkst. keleivių.
Lietuvos vadovai tokių balionų įskridimus į šalies oro erdvę vadina hibridine Minsko ataka.
Dėl to Vilnius mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Išimtys taikomos tik diplomatams, tranzitu į Kaliningradą vykstantiems rusams, į Lietuvą iš kaimyninės šalies grįžtantiems ES piliečiams.
ICAO yra Jungtinių Tautų tarptautinė civilinės aviacijos organizacija, vienijanti 193 valstybes nares. Ji nustato tarptautinius standartus, koordinuoja civilinės aviacijos plėtrą.
