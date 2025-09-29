Dėl sumažėjusios vėjo jėgainių gamybos elektra praėjusią savaitę brango 51 proc.

Rugsėjo 22-28 dienomis, palyginti su ankstesne savaite, vidutinė didmeninė kaina padidėjo 51 proc. iki 80 eurų už megavatvalandę (MWh).
„Daugiausiai elektros buvo pagaminta šiluminėse elektrinėse. Matome, kad importo srautai iš Skandinavijos užtikrino stabilų tiekimą, o eksporto apimtys iš Lietuvos reikšmingai sumažėjo. Tai rodo, jog elektros rinkoje kainas ir toliau labiausiai lemia gamybos šaltinių balansas bei regioniniai srautai“, – pranešime sakė „Litgrid“ Rinkos plėtros skyriaus vadovas Deividas Šikšnys.
Šiluminių elektrinių gamyba augo 73 proc. iki 41 GWh (30 proc. šalies energijos), tuo metu vėjo elektrinių – mažėjo 63 proc. iki 39 GWh (29 proc.), saulės jėgainių – augo 2 proc. iki 33 GWh (24 proc.), hidroelektrinės pagamino 14 GWh (11 proc.), kitos elektrinės – 7 GWh (6 proc.).
Elektros suvartojimas praėjusią savaitę augo 2 proc. iki 208 eurų už gigavatvalandę (GWh), šalyje buvo pagaminta 134 GWh elektros – 25 proc. mažiau nei prieš savaitę (178 GWh).
39 proc. šalies elektros buvo importuota, importo kiekis augo 4 proc. iki 110 GWh.
Tuo metu eksporto srautai per savaitę mažėjo 65 proc. iki 25 GWh.
