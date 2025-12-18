Derėsis: vietoj e. tollingo – daugiabučių renovacija

Finansų ministerija BNS pranešė, jog e. tollingo sistemą RRF plane ketinama pakeisti Seimo jau priimtomis Elektros energetikos įstatymo pataisomis, kuriomis stiprinama elektros vartotojų apsauga.
Kiek anksčiau ketvirtadienį K. Vaitiekūnas BNS teigė, jog e. tollingas turėtų būti keičiamas daugiabučių renovacija.
„Man atrodo, kad jau oficialiai visiškai“, – BNS ketvirtadienį sakė K. Vaitiekūnas, paklaustas, ar e. tollingo pakeitimas su Komisija jau sutartas.
„Tas procesas jau važiuoja labai seniai ir mes tą žinome, kad bus keičiamas šitas (rodiklis – BNS)“, – pridūrė jis.
Finansų ministerijos siūlymui RRF plane e. tollingą pakeisti kita, su energetika susijusia reforma, trečiadienį pritarė Vyriausybė. Tačiau konkretus rodiklis nebuvo įvardytas.
Ministerija ketvirtadienį BNS patikslino, kad įstatymo pakeitimai įsigalios nuo kitų metų, tad už juos Lietuva galės gauti RRF pinigų. Jomis pasiūlyta uždrausti elektros tiekėjams nutraukti tiekimą arba sutartį su pažeidžiamu vartotoju nagrinėjant ginčą, taip pat privalomai pasiūlyti 12 mėnesių fiksuotos kainos sutartis ir verslui, ne tik buitiniams vartotojams.
Vis dėlto, anot K. Vaitiekūno, suderinti šį plano atnaujinimą užtruks: „Derybų procesas visada yra ganėtinai ilgas, jis vyksta iš pradžių tarp specialistų. Brūkšnys užbrėžiamas tik kai viskas pasirašoma juodu ant balto.“
RRF plano pakeitimais, kuriems trečiadienį pritarė Vyriausybė, numatoma perskirstyti 113,4 mln. eurų europinės paramos iš rizikingų rodiklių, kurių Lietuva gali laiku nepasiekti, tiems, kurie bus įgyvendinti laiku: beveik 79 mln. eurų skirta nacionalinio plėtros banko ILTE kapitalo didinimui, dar 19 mln. eurų – saulės elektrinių plėtrai, 7,6 mln. eurų – individualiems elektros kaupikliams.
Parlamentas gruodžio pradžioje e. tollingą atidėjo iki 2027 metų sausio 1-osios, tuo metu RRF lėšos bus išmokėtos už iki 2026 metų rugsėjo įgyvendintas plane numatytas reformas ir investicijas.
Lietuva iki spalio buvo pasiekusi 118 RRF plano rodiklių iš 216 (55 proc.): įgyvendinusi 72 (iš 78) reformų veiksmus ir 46 (iš 138) investicijas. EK iš viso atsiskaityta už 106 rodiklius.
Iš 3,849 mlrd. eurų RRF finansavimo iki šiol Lietuva yra gavusi 1,819 mlrd. eurų.
