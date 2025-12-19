Kristupas Vaitiekūnas Varšuvoje kvies Lenkijos bankus ateiti į Lietuvą

K. Vaitiekūnas kvies lenkų finansų rinkos dalyvius svarstyti galimybes „pasinaudoti dinamiškomis Lietuvos finansų rinkos galimybėmis“, pranešė Finansų ministerija.
Anot ministro, abiejų šalių finansų rinkų ryšiai stiprėja, o Lenkijos banko „PKO Bank Polski“ (PKO) planai Vilniuje atidaryti atstovybę yra „pirmas svarbus žingsnis“ didinant koncentruotos rinkos konkurenciją.
„Lenkijos bankų atėjimas ne tik pasitarnautų verslui, bet ir dar labiau sustiprintų mūsų valstybių ekonominę partnerystę“, – pranešime sakė K. Vaitiekūnas.
Kada PKO atidarys atstovybę ir ar kiti šalies bankai planuoja Lietuvoje atidaryti ne tik atstovybes, bet ir filialus, BNS ministro teiravosi lapkritį, Tuomet K. Vaitiekūnas tikino, kad bankas tai padarys artimiausiu metu.
„PKO Bank Polski“ rugsėjo viduryje pranešė netrukus atidarysiantis atstovybę Lietuvoje. Banko viceprezidentas Marekas Radzikowskį (Radzikovskį) tuomet sakė, kad bankas per atstovybes artimiausiu metu pradės veiklą Lietuvoje ir Švedijoje.
PKO dabar veikia Vokietijoje, Čekijoje, Slovakijoje bei Rumunijoje.
2023 metų liepą Vilniuje viešėjęs Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda (Andžejus Duda) teigė, kad netrukus į Lietuvą gali įžengti nauji Lenkijos bankai.
