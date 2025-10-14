Ministras: kuro akcizų suvienodinimas su Lenkija – sunkiai įsivaizduojamas

Pasak jo, susitarti dėl vienodo akcizo su Lenkija būtų sudėtinga dėl skirtingų valiutų, kintančio zloto kurso.
„Su Lenkija ganėtinai sunkiai įsivaizduoju sutarimą. Be abejo, galėtume bandyti prisitaikyti, bet sugaudyti Lenkiją ir jų plaukiojantį zloto kursą būtų labai didelis iššūkis. Klausimas, kokia iš to nauda“, – antradienį Liberalų sąjūdžio frakcijoje sakė K. Vaitiekūnas.
„Nemanau, kad būtų gera praktika bandyti prie Lenkijos prisitaikyti, nes jie tiesiog turi plaukiojantį kursą“, – pridūrė jis.
Taip K. Vaitiekūnas kalbėjo paklaustas, ar svarstoma suvienodinti kuro akcizus su kaimyninėmis šalimis – to dar šių metų balandį prašė daugiau nei 20 verslo organizacijų, raginusių pristabdyti 2026 metais numatomą dyzelino akcizo didinimą ir susitarti su Lenkija, Latvija ir Estija dėl jų suderinimo.
Ministras pabrėžė, kad akcizus turėtų kelti ir pati Lenkija: „Tos lenktynės šiek tiek vyksta, lenkai yra iškomunikavę, kad akcizas turės didėti.“
„Matome, kad pas juos vėl didžiulis biudžeto deficitas“, – kalbėjo K. Vaitiekūnas.
Transporto verslo ir degalinių atstovai praėjusią savaitę paragino valdžią dyzelino akcizą mažinti nuo 52 iki 44 centų už litrą, kad jis būtų konkurencingesnis su kitomis šalimis bei vežėjai vėl piltųsi degalus Lietuvoje, o ne Lenkijoje.
K. Vaitiekūnas po koalicijos tarybos posėdžio praėjusį ketvirtadienį tvirtino, kad valdančiosios koalicijos partneriai sutarė, jog dyzelino akcizo didinimas būtų atidėtas vieneriems metams.
Premjerė Inga Ruginienė praėjusį trečiadienį sakė, kad sumažinti akcizą būtų sudėtinga.
Vyriausybė yra linkusi kitąmet anksčiau numatytą dyzelino akcizo didinimą atidėti 2027 metams. Ministras interviu BNS kiek anksčiau sakė, kad jo nedidinant valstybė prarastų apie 100 mln. eurų pajamų.
Naujausi komentarai