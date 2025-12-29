Ekonomistas: būsto kainos kris tik vienu atveju

Būstų kainų augimą aiškino ekonomistas Marius Dubnikovas.
– Kiek pagrįstas yra butų kainų augimas?
– Manau, kad pagrįstas, nes 2,5 metų turėjome štilį, kai kainos visiškai nesikeitė. Daug kas tikėjosi, kad jos kris, bet po to štilio Europoje kainos pradėjo kilti dėl labai paprastos priežasties – pradėjo mažėti palūkanos. Mažėjant palūkanoms, žmonės suprato, kad dabar yra laikas pirkti, ir kainos pradėjo judėti dar laukiant kitų metų.
– Žmonės toliau perka ir atrodo, kad augančios kainos jų nestabdo. Kodėl? Klausimas iš kitos pusės – jeigu žmonės perka, kodėl verslas turėtų nedidinti kainų? Situacija jiems palanki.
– Svarbiausias dalykas yra lūkesčiai. Lūkesčiai šiuo metu labai aukšti – žmonės tikisi, kad kainos bus didesnės. Taip pat tikimasi, kad pasipils pinigai iš pensijų fondų ir dalis žmonių pirks nekilnojamąjį turtą, o tai dar labiau didins kainas. Plius – Vokietijos brigada. Reikia suprasti, kad apie 15, potencialiai net 20 tūkstančių žmonių atvažiuos į Lietuvą vien dėl šios brigados, ir turėsime pastatyti tarsi naujus Druskininkus. Tuo pat metu tiesiog nebus pakankamai žmonių, kurie galėtų statyti, todėl kainos kils.
– Kur yra riba ir ar įmanoma, kad kainos imtų mažėti, kalbant apie butus?
– Šiuo metu kainų mažėjimas yra visiškai neįsivaizduojamas dalykas. Kainos mažėja tik krizinių situacijų metu, tad nebent turėtume krizę, bet kol kas jos nesimato.
