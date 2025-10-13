Ekspertai netiki krašto apsaugos ministrės idėja kurti naują rangovų „juodąjį“ sąrašą

Anot ekspertų, už kokybišką sutarčių įgyvendinimą atsakingas ir užsakovas, ne tik paslaugą teikusi įmonė. Kaip pastebi advokatai, kiekvieno pirkimo atveju yra taikomi individualūs kriterijai, kad būtų išsirinktas geriausias pasiūlymas, tad praeities klaidų vertinimas gali tapti diskriminuojančia priemone, nesuderinama su Europos Sąjungos teisės aktais.
Statybos įmonės „Gilesta“ komercijos direktorius Justas Daukantas pažymi, kad dažnai viešojo sektoriaus projektuose medžiagas ir įrangą parenka ne generalinis rangovas, daug sprendinių jau numato projektuotojai, tad statytojams tenka dirbti su tuo, kas jau yra numatyta kitų.
BNS rašė, kad bendrovei „Fegda“ su defektais nutiesus į Rūdninkų poligoną vedantį kelią, krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė teigė, kad tokios įmonės kaip ši turėtų būti įtraukiama į „juodąjį“ tiekėjų sąrašą ir į tai būtų atsižvelgiama skelbiant kitus viešuosius pirkimus.
