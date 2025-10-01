Ekspertai ragina ruoštis Kalėdoms jau dabar

Daugiau apie tai kalbėjo SEB banko asmeninių finansų ekspertė Sigita Strockytė-Varnė.
– Koks yra jūsų požiūris iš finansinės pusės – ar jau metas ruoštis Kalėdoms?
– Iš tiesų prisipažinsiu, kad labai apsidžiaugiau, kai gavau kvietimą pakalbėti šia tema ir pagaliau taip anksti. Iš tiesų būtent dabar reikia pradėti kalbėti apie pasiruošimą Kalėdoms. Matome ir pirmuosius ženklus – parduotuvėse atsiranda pirmosios prekės kalėdine tematika. Žmonės šiek tiek piktinasi, o piktinasi dėl to, kad per anksti, nes jau galimai pradeda jausti tą finansinį nerimą. Šiandien yra geriausias laikas pradėti apie tai kalbėti ir ruoštis.
– Prieš Kalėdas dar bus ir Juodasis penktadienis, ir Kibernetinis pirmadienis, tų išpardavimų ir vilionių yra daug. Ar žmonės išlaidauja ir iki Kalėdų?
– Manau, kad tikrai taip. Mūsų apklausos keletą metų rodė, kad yra tokių, kurie jau ir spalio mėnesį pradeda pirkti dovanas. Aš labiau manyčiau, kad tai nėra tie impulsyvių pirkinių mėgėjai. Kaip tik tai yra tie planuotojai, kurie iš anksto planuojasi išlaidas, jas susiskirsto į keletą mėnesių ir po truputį, ramiai, be didelio finansinio streso, dovanas superka. Tai, kad artėja tie išpardavimų savaitgaliai, yra labai gerai suvokti dabar, kai jų dar nėra – kai mūsų emocijos yra žymiai ramesnės. Kai mes galime pasižiūrėti savo sąrašus, prisiminti praėjusius metus: kam mes dovanojome dovanas, kokiomis dovanomis labai džiaugėsi, ir pradėti sudarinėti šitą sąrašą. Tokiu būdu pasižiūrėti, galbūt per tuos pačius išpardavimus kai kurias prekes netgi įsigyti pigiau, bet tą daryti pasiruošus su sąrašu, o ne tada, kada išpardavimai jau ateina.
– Nors būtų galima pajuokauti, kad iki Kalėdų dar trys atlyginimai, bet patarimas, kaip suprantu, yra ramiai atsisėsti, apgalvoti, kas kam ir už kiek, nes laiko dar yra, be streso gali susiplanuoti ir pajamas, ir išlaidas.
– Visiškai teisingai. Turbūt, kai kalbame, kodėl dabar reikia pradėti kalbėti, tai ir yra tas pirmas mano darbas – paprasta refleksija: 30 minučių prie kavos ar arbatos atsisėsti ir prisiminti, kas vyko praėjusiais metais, kaip visa tai atrodė. Ar aš džiaugiausi išlaidomis, kiek aš pinigų išleidau, kaip aš jaučiausi ypač po Kalėdų, kai visos emocijos jau yra nurimusios. Dabar yra turbūt pats racionaliausias laikas suprasti, koks tas mano jausmas iš tikrųjų buvo. Žinoma, labai tikiuosi, kad mes vedėme sąrašus, žymėjomės, kiek pinigų išleidome. Jeigu to nedarėme – visą laiką galima atsiversti išrašus. Jeigu mokėdavome kortele, tai nebus sudėtinga padaryti ir žinosime, kokios sumos mums reikia. Tada jūs paminėjote „trys atlyginimai“. Labai paprasta – turiu sumą, jeigu nesikeitė artimųjų sąrašas, kam dovanosite, ta suma labai nesikeis. Belieka priimti sprendimą: ko aš vartosiu dabar mažiau, kad tą sumą turėčiau ir labai ramiai, laimingai sulaukčiau Kalėdų.
Turbūt labiausiai padidėja išlaidos tiems, kurie nesiruošia iš anksto, kurie galbūt neperka dovanų po truputį arba neturi atsidėję santaupų.
– Kalbant apie tas išlaidas – kiek jos procentaliai padidėja artėjant Kalėdoms? Kam daugiausia žmonės išleidžia pinigų?
– Turbūt labiausiai padidėja išlaidos tiems, kurie nesiruošia iš anksto, kurie galbūt neperka dovanų po truputį arba neturi atsidėję santaupų. Tiems, kurie visus metus kaupia Kalėdoms, iš esmės niekas nesikeičia, nes jie turi tą vadinamąją pagalvę, kišenę, iš kurios gali paimti pinigus ir nupirkti dovanas. Jiems įprastai šie mėnesiai niekaip nesikeičia. Daugiausia išleidžiame pinigų dažniausiai impulsyviems papildomiems pirkiniams, kada apsilankome įvairiose mugėse, kurios vyksta. Būtent kalėdiniu laikotarpiu mūsų širdis yra daug atviresnė, norime visus džiuginti, kartais galvojame, kad džiugesys būtinai bus tada, kai mes kažką nupirksime. Gal kompensuosime dėmesio stygių, kurio nedavėme. Turbūt tie impulsyvūs papildomi daiktai prie dovanos ir sudaro tas pagrindines didesnes išlaidas.
– Ar būna po švenčių žmonėms finansinės „pagirios“ – kai supranti, kad išleidai per daug ir dabar iki kovo mėnesio teks žiemoti su šiokiu tokiu vėjeliu?
– Tikrai būna, ir kai kuriems – net labai skaudžios. Kai kurie turi įvairių finansinių įsipareigojimų: išsimokėtinai paimtos prekės, daiktai, už kuriuos reikia mokėti visus metus. Todėl tikrai labai kviečiu būtent dabar, šį rudens mėnesį, pradėti reflektuoti ir prisiminti, kaip aš jaučiausi praėjusiais metais, ar man buvo lengva atsigauti, ar sudėtinga. Šiais metais elgtis kiek racionaliau, gal net susirašyti tam tikrus dalykus, nes kai tu užrašai – jau kitą kartą, kai pirksi, prisiminsi.
– Apie išlaidas, planavimą kalbame metai iš metų. Ar žmonės tampa sąmoningesni ir imasi planavimo, ar visgi vyrauja impulsyvus apsipirkimas?
– Manau, kad mes, kaip visuomet, turime labai skirtingų žmonių. Vieni niekada nesikeičia, kitiems galbūt ir nereikia keistis, nes juos tenkina, kaip jie elgiasi. Mūsų apklausos rodo, kad, iš tiesų, žmonės vis daugiau žino, kiek pinigų jie planuoja išleisti. Tas matosi – procentai tikrai auga. Prieiname prie išvados, kad visuomenė tampa sąmoningesnė, racionalesnė ir vis mažiau pasiduoda impulsyvumui, bet dar tikrai turime, kur tobulėti.
