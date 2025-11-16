Kalėdų Senelis tapo nepageidaujamas?

„Vaikai jo bijo“
Įprastai lopšeliuose-darželiuose tėvai nusprendžia, kaip jų atžalos sutiks Kalėdas – su Kalėdų Seneliu ar be jo. Pastebėta, kad šįmet jo paslaugų atsisako vis daugiau įstaigų.
Klaipėdos lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ direktorė Asta Levanienė pasakojo, kad tendencija kinta, nes keičiasi tėvų lūkesčiai ir jie vis dažniau renkasi vaikams labiau tinkamas bei jų amžių atitinkančias pramogas.
„Pas mus jau senokai keičiasi, bet tai vyksta tėvų valia ir pasirinkimu. Jų valia rinktis, ar jie nori samdomo Kalėdų Senelio, kaip jie vadina, profesionalo, ar kokios nors kitos šventės. Pas mus jau kelintus metus trys lopšelinukų grupės yra atsisakiusios Kalėdų Senelio. Kai kurie mažiukai jo bijo, nesupranta, kas vyksta, tad mokytojos su muzikos vadove padaro tokią gražią šventę, kad to pusvalanduko jiems tikrai užtenka“, – sakė A. Levanienė.
Anot jos, šįmet tik kelios grupės nusprendė likti prie tradicinio Kalėdų Senelio.
„Negaliu pasakyti to pasirinkimo motyvo, bet kelios grupės pasirinko. Kiti važiuos į edukaciją, dar kiti – į teatrą. Tėvams yra paprasčiau nusamdytas Kalėdų Senelis, bet mes nenorime prisiimti atsakomybės. Darome viską, kad tik tėvams patiktų, kad būtų gerai“, – teigė A. Levanienė.
Lemia ne tik kaina
Manoma, kad vienas pagrindinių motyvų, kodėl atsisakoma Kalėdų Senelio paslaugų, – pinigai, tačiau yra ir kitų priežasčių.
„Manau, susiveda į pinigus, nes jie kainas užsikelia, o jeigu šeima turi du darželinio amžiaus vaikus, tai yra tikrai labai brangu. Kalėdų Senelis dar turi įteikti dovaną, kurią vaikui perka patys tėvai. Mes iš įstaigos lėšų neperkame dovanų. Kalėdų Senelio paslauga kainuodavo iki 15 eurų, gal 10–12 eurų vaikui, bet jeigu tėvai turi du vaikus, tai jiems išeina jau 20 eurų. Dovanėlės už kelis eurus nenupirksi. Tad, manau, šeimai vien darželio Kalėdos kainuoja nemažai. O jeigu daro mokytojai, dėl dovanėlių – tėvų sprendimu, bet programa nemokama“, – pažymėjo „Pumpurėlio“ direktorė.
Mokytojų surengtoje šventėje vaikai šoka, dainuoja, žaidžia ir kitaip linksminasi.
Buvo programų, kai trijų metų vaikams buvo sakomi tie patys juokeliai kaip septynmečiams.
„Kai pasižiūri, už kokius pinigus linksmintojai linksmina, tai mūsų mokytojos padaro tai profesionaliau ir į vaiko amžių labiau atsižvelgia. Nes tikrai buvo programų, kai trijų metų vaikams buvo sakomi tie patys juokeliai kaip septynmečiams, o juk suvokimas skiriasi“, – akcentavo A. Levanienė.
Mieliau renkasi teatrą
Klaipėdos lopšelio-darželio „Puriena“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui, vykdanti įstaigos vadovo funkcijas Birutė Jovaišienė taip pat sakė, kad šioje įstaigoje tendencijos keičiasi – Kalėdų Senelio reikia vis rečiau.
„Kartais vaikai išvažiuoja už darželio ribų, renkasi kažkokias šventes, o keletas grupių lieka prie tradicinio Kalėdų Senelio. Kadangi tai yra pasirinkimas, tai tėvai tuo pasirinkimu ir naudojasi“, – kalbėjo B. Jovaišienė ir patvirtino, kad Kalėdų Senelis išties nebėra toks reikalingas, koks būdavo anksčiau.
Klaipėdos lopšelio-darželio „Pušaitė“ direktorė Dovilė Šalkauskienė teigė, kad vaikai mieliau renkasi įvairius spektaklius.
„Tendencija po truputėlį keičiasi, nes atsiranda grupių ir tėvų, kurie Kalėdų Senelio nebenori, tad išeina į spektaklius, tai yra labai populiaru, tarkime, į Lėlių teatrą ar žaidimų kambarius. Yra įvairių variantų, negalėčiau teigti, kad vienas ar kitas yra labiau populiarus. Būna ir patys tėveliai persirengia Kalėdų Seneliais arba kažkas pakviečia“, – pasakojo D. Šalkauskienė.
Pasak jos, kadangi įstaiga turi meninio ugdymo mokytoją, net jei tėvai nusprendžia nešvęsti Kalėdų, šventė vis tiek surengiama.
„Tikrai su vaikais kalėdinį laikotarpį minime ir, jeigu tėvai nusprendžia, kad vaikams nebus jokio renginuko, niekur neišeis, muzikos mokytoja su jais padainuoja kalėdinių dainelių, tad tokį šventinį rytmetį su vaikučiais padarome“, – sakė D. Šalkauskienė.
Kviečia vienuoles, pina vainikus
Tačiau Klaipėdos lopšelio-darželio „Nykštukas“ laikinai vadovo funkcijas vykdanti Danguolė Dambrauskienė teigė, kad tėvams Kalėdų Senelis – būtinas.
„Tėvai ir jų vaikai mato poreikį ir jie renkasi. Šiemet tikrai taip, praeitais metais – taip pat. Vaikai turi savo neilgą programą, Kalėdų Senelis – savo. Formatas išliko klasikinis, mes – klasikiniai, mes – „Nykštukai“, tad kaipgi be Senelio?“ – sakė D. Dambrauskienė.
Tad Kalėdų Senelis užsakomas, jo programa trunka apie pusvalandį, jos metu žaidžiama, dainuojama, po to vaikams dalijamos dovanos.
O Klaipėdos lopšelio-darželio„Atžalynas“ direktorė Rasa Žemgulienė sakė, kad tik dvi grupės iš 11 nori Kalėdų Senelio.
„Labai įvairiai. Kiekvienas grupėje nusprendžia, kaip jie norės. Labai didelė dalis išeina švęsti į kitas erdves – muziejus, Kalėdų namelius, kitos grupės daro adventinius vakarojimus, kviečiasi svečius, pavyzdžiui, vienuoles, pina vainikus. Labai keičiamės. Turime įvairiausių gražių edukacijų pasiūlymų. Dar kiti išvažiuoja į Kretingą ar eina į kalėdinį spektaklį“, – pasakojo R. Žemgulienė.
Grupei – iki 150 eurų
Renginių vedėjas Romas Ramšas pasakojo, Kalėdų Senelio paslaugos Klaipėdoje užsakomos nuo rugsėjo, o pats darbymetis prasideda likus savaitei iki švenčių.
Labiausiai skuba rezervuotis vaikų darželiai.
Anot renginių vedėjo, pernai Kalėdų Senelio paslaugų kaina vienam vaikui lopšelyje siekė penkis eurus, šiemet – šešis, vyresniems vaikams pernai kainavo aštuonis, o šįmet – devynis eurus.
Esant individualiems užsakymams kaina darželio grupei šiuo metu siekia iki 150 eurų.
Socialiniuose tinkluose ir interneto portaluose Kalėdų Seneliai skelbia panašias arba didesnes savo paslaugų kainas.
Senelis su paruošta programa Klaipėdoje kainuoja nuo 85 iki 150 eurų valandai.
