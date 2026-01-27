Ekspertas įvardijo, kokiuose sektoriuose labiausiai augs atlyginimai

„Labiau algos augs ten, kur pats algų lygis yra mažesnis, kur minimalus darbo užmokestis yra svarbesnis – apgyvendinimas, administracinės paslaugos, statyba. Lėčiau augs ten, kur algos yra didesnės – IT sektorius, finansai, profesinės paslaugos“, – naujausių SEB makroekonominių prognozių pristatyme kalbėjo Tadas Povilauskas.
SEB antradienį kiek padidino vidutinio darbo užmokesčio augimo prognozę ir mano, kad šiemet augimas sieks 7,7 proc. (lapkritį – 7,6 proc.), o kitąmet tikimasi 7 proc. augimo (tiek pat).
Tuo metu nedarbo prognozė nekeičiama – šiemet jis sieks 6,8 proc., o kitąmet – 6,7 procento.
