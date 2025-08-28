Ekspertas: kieno ausys kyšo už Ruginienės iniciatyvos?

„Ko negali daryti valstybė turėdama 75 proc. akcijų? Tyliai po stalu tvarkyti reikaliukus. Dabar įmonė vieša, daug akių mato ir ausų girdi“, – taip šią iniciatyvą socialiniame tinkle „Facebook“ įvertino Vaidotas Rūkas, turto valdymo įmonės „Artea Asset Management“ vadovas.
V. Rūkas pabrėžė tris teisinius tokio pasiūlymo niuansus.
„1. Įmonę išbraukti iš biržos sąrašų galima ir įmanoma. Pakankamai aiški procedūra. Bet tai nieko bendro su išpirkimu iš mažumos neturi, jei mažumos akcininkas nenori parduoti.
2. Jei pagrindinis akcininkas turi daugiau kaip 95 proc. akcijų, tai gali atlikti priverstinį išpirkimą (angl. squeeze out). Bet valstybė neturi 95 proc.
3. Taigi valstybė negali priverstinai nusavinti akcijų iš smulkiųjų investuotojų“, – pabrėžė ekspertas.
„Visgi kieno ausys kyšo už šios iniciatyvos?“ – kėlė klausimą jis.
LNK.LT rašė, kad, anot „Swedbank“ vyr. ekonomisto Nerijaus Mačiulio, Lietuva ir jos piliečiai iš to jokios naudos negautų – kadangi valstybei jau dabar priklauso kontrolinis akcijų paketas, ji dabar gali priimti visus svarbiausius strateginius sprendimus.
Tuo tarpu „Artea Asset Management“ fondų valdytojas Arvydas Jacikevičius socialiniame tinkle siūlymą išpirkti „Ignitis grupės“ akcijas pakomentavo taip: „Mažiausiai pusės milijardo našta šalies biudžetui be jokios naudos nei valstybei, nei jos piliečiams, kartu būtų sugriautas investuotojų (įskaitant didžiausią pasaulyje fondą – Norvegijos valstybinį pensijų fondą, kuris yra investavęs į „Ignitis grupės“ akcijas) pasitikėjimą Lietuvos investicine aplinka“.
I. Ruginienė antradienį BNS sakė, kad bus ieškoma galimybių, kaip valstybei išpirkti jos kontroliuojamos „Ignitis grupės“ akcijas iš privačių valdytojų. Pasak jos, detalių šio proceso žingsnių dar nėra nenumatyta.
Idėją valstybei išpirkti „Ignitis grupės“ akcijas pernai prieš Seimo rinkimus kėlė „Nemuno aušra“, tačiau ši iniciatyva neatsidūrė nei ankstesnėje koalicijos sutartyje, nei Vyriausybės programoje.
Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas trečiadienį BNS sakė, kad dėl „Ignitis grupės“ mažumos akcijų išpirkimo nereikėtų daryti radikalių ir skubių sprendimų. Jis sutiko, kad grupės valdymas yra jautrus visuomenei klausimas, tačiau teigė, jog įmonę galima kontroliuoti ir kitais būdais.
Valstybė valdo 74,99 proc. „Ignitis grupės“ akcijų, likusi dalis priklauso instituciniams ir mažmeniniams investuotojams. „Ignitis grupės“ akcijomis viešai prekiaujama „Nasdaq Baltijos biržoje“.
(be temos)