Ruginienė: tai reikia išdiskutuoti

„Čia yra numatyta politinė kryptis. Kad ją paversti kūnu, reikia labai gerai išdiskutuoti ir tarp pačių koalicijos partnerių. Mes turime patys suprasti ką tai reiškia, kodėl tai reiškia ir kam to reikia. Politinė kryptis buvo, o po to prasidės natūralus procesas visų dalykų įsivertinimo“, – BNS penktadienį sakė I. Ruginienė.
Ji pakartojo, kad „Ignitis grupės“ delistingavimas buvo aptartas per koalicines derybas, tai buvo vienas iš koalicijos partnerių reikalavimų, kuriam niekas pernelyg neprieštaravo.
„Kaip bebūtų, tai, matyt, atsiras Vyriausybės programoje, nes apie tai buvo šnekėta“, – sakė I. Ruginienė.
B. Vėsaitė penktadienį BNS sakė, kad partijos energetikos komiteto sprendimai „turi įtakos“ formuojant Vyriausybės programą, o paskirtąją premjerę bus bandoma įtikinti neišpirkti „Ignitis grupės“ mažumos akcijų.
BNS rašė, kad paskirtoji premjerė I. Ruginienė Seime antradienį prieš parlamentarams apsisprendžiant dėl jos skyrimo ministre pirmininke pažadėjo diskutuoti dėl to, kad „Ignitis grupę“ pilnai valdytų valstybė.
Vėliau I. Ruginienė teigė, kad esant dabartinei geopolitinei situacijai strateginiai objektai turėtų priklausyti valstybei visa apimtimi.
Energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas trečiadienį BNS sakė, kad dėl „Ignitis grupės“ mažumos akcijų išpirkimo nereikėtų daryti radikalių ir skubių sprendimų.
Tuo metu prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius teigė, kad esant dabartinei situacijai „Ignitis grupės“ akcijų išpirkimui nebūtų pinigų, be to, pasigendama argumentų dėl delistingavimo tikslingumo.
„Ignitis grupės“ pagrindinės akcininkės teises įgyvendinanti Finansų ministerija BNS komentavo, kad grupės mažumos akcijų išpirkimas „neturėtų būti savitikslis dalykas“, o prieš priimant sprendimą, būtina įvertinti poveikį pačiai įmonei, akcijų rinkai, valstybės biudžetui, taip pat tai, kaip toks žingsnis galėtų būti vertinamas finansų rinkose ir tarptautinių investuotojų bendruomenėje.
Pati „Ignitis grupė“ valdančiųjų svarstymų dėl mažumos akcijų išpirkimo BNS nekomentavo, tačiau pabrėžė, kad valstybė šiuo metu turi pilną sprendimų priėmimo teisę.
Šiuo metu valstybei priklauso 74,99 proc. „Ignitis grupės“ akcijų, o smulkiesiems investuotojams – 25,01 proc. akcijų.
