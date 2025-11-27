Ėmėsi loterijų ir lošimų verslo

Seimui pateiktomis Loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo pataisomis siūloma loterijų mokestį padidinti iki 25 proc., o stalo lošimų, bingo, lošimų automatais bei nuotolinių lošimų – iki 30 procentų.
Pataisas po pateikimo ketvirtadienį palaikė 86 Seimo nariai, dar penki susilaikė.
Dabar loterijoms taikomas 18 proc., lošimų organizatoriams – 22 proc. mokestis.
Pataisų autorė Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos narė Ligita Girskienė sako, kad lošimų verslas yra labai pelningas, tačiau sukelia daug socialinių problemų, todėl „būtina imtis priemonių, kad šis verslas (...) labiau prisidėtų prie žalos visuomenės atlyginimo“.
„Būtina riboti šio verslo prieinamumą“, – pristatydama pataisas ketvirtadienį sakė L. Girskienė.
Iniciatyvą palaikė opozicinių Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų ir „Vardan Lietuvos“ frakcijų atstovai, pabrėžę, jog lošimų organizatorių pelnas auga, jie daug investuoja į reklamą, be to į lošimus įtraukiama daug ir vis jaunesnių žmonių.
„Problemą turim didelę, lošimų priklausomybė jaunėja, jau trylikamečiai mūsų įtraukiami į šituos dalykus“, – Seimo posėdyje teigė konservatorė Daiva Ulbinaitė.
„Norėtųsi, kad (lošimų – BNS) sritis tikrai daugiau prisidėtų prie problemų, kurios atsiranda būtent azartinių lošimų srityje ir kad būtų taikomos prevencinės priemonės. O tam lėšų tikrai reikia“, – kalbėjo „Vardan Lietuvos“ parlamentaras Kęstutis Mažeika.
Pataisomis taip pat siūloma po 100 tūkst. eurų branginti leidimus lošimams: licencijos stalo lošimams ir lošimams A kategorijos automatais bei B kategorijos automatais brangtų iki 400 tūkst. eurų, bingo, lažyboms bei totalizatoriui – iki 200 tūkst. eurų, nuotoliniams lošimams – iki 600 tūkst. eurų.
Taip pat siūloma dukart – iki 2 mln. eurų – padidinti leidimo visiems šiems lošimus kainą.
Pasak L. Girskienės, tai leistų kasmet surinkti 30 mln. eurų papildomų pajamų, kurias būtų galima skirti priklausomybių prevencijos, psichologinės pagalbos programoms.
Vis tik D. Ulbinaitė svarstė, jog lėšos galėtų būti skiriamos Lošimų priežiūros tarnybos prevencinėms programoms.
Demokratas Tomas Tomilinas sakė, kad didesnis sektoriaus apmokestinimas sveikintinas, bet jį priimti bus itin sunku dėl galimos lošimo organizatorių lobistinės įtakos.
„Bus tikrai nelengva, labai raginu tartis su dauguma ir su Vyriausybe, kuriai žūtbūt reikia pinigų. Karštai palaikydamas tiesiog labai abejoju sėkme“, – kalbėjo T. Tomilinas.
Toliau pataisos bus svarstomos Biudžeto ir finansų komitete, Seimo pavasario sesijoje. Joms taip pat bus prašoma Vyriausybės išvados.
