Eurostatas: nedarbas Lietuvoje kovą buvo didesnis už ES vidurkį

Per metus nedarbas šalyje smuko 0,9 punkto, o per mėnesį – 0,2 punkto iki 6,4 proc. Darbo neturėjo 101 tūkst. žmonių, iš jų 16 tūkst. buvo jaunimas iki 25 metų – jo nedarbas per metus augo 1 punktu iki 14,3 procento.

Latvijoje nedarbas siekė 6,7 proc. – po 0,2 punkto mažiau nei prieš metus ir prieš mėnesį, Estijoje – 8,7 proc., arba atitinkamai 1 ir 0,1 punkto daugiau.

ES nedarbas kovą vidutiniškai siekė 5,8 proc. – 0,2 punkto mažiau nei prieš metus, o per mėnesį nepakito. Euro zonoje jis siekė 6,2 proc. – atitinkamai 0,3 punkto mažiau ir tiek pat.

Preliminariais duomenimis, visoje ES darbo neturėjo 12,9 mln. žmonių, Euro zonoje – 10,8 mln.