„Fitch Ratings“ patvirtino Lietuvos turėtą kredito reitingą

„Nepaisant to, kad Lietuvos ekonomika yra nedidelė ir atvira bei išlieka geopolitinės rizikos, mūsų šalis išlaiko aukštą kredito reitingą“, – pranešime cituojamas finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
„Viena dažniausiai to minimų priežasčių – fiskalinės drausmės laikymasis. Todėl nepaisant augančių gynybos poreikių svarbu išlaikyti fiskalinę drausmę – tai turi didelės reikšmės ir aukšto šalies kredito reitingo išlaikymui, kuris lemia palankią skolinimosi kainą“, – teigia jis.
Pasak ministerijos, „Fitch Ratings“ analitikai teigia, kad Lietuvos „A“ reitingas atspindi patikimą šalies politinę sistemą, paremtą naryste ES ir euro zonoje, nedidele valdžios sektoriaus skola, apdairiu finansų valdymu bei tokį patį reitingą turinčių šalių medianą viršijančiais valdysenos rodikliais.
Pasak ekspertų, šiuos privalumus atsveria didelė geopolitinių rizikų tikimybė, nedidelis ekonomikos dydis ir atvirumas bei mažesnis BVP vienam gyventojui, palyginti su tokį patį reitingą turinčiomis šalimis.
„Fitch Ratings“ prognozuoja, kad 2025 metais valdžios sektoriaus fiskalinis deficitas padidės iki 2,7 proc. BVP, o tai iš esmės atitinka „A“ reitingą turinčių šalių vidurkį – 2,9 proc. – ir atspindi padidėjusias karines ir einamąsias išlaidas.
Agentūros analitikai mano, kad didesnis fiskalinis deficitas ir dideli atsargų ir srautų koregavimai padidins valstybės skolą iki 50,6 proc. 2027 metais, tuo metu „A“ reitingo vidurkis – 55,5 procento.
Jie taip pat pažymi, kad 3 proc. – „A“ šalių mediana – 2,6 proc. – 2024 metais pasiekęs šalies BVP augimas šiemet sulėtės iki 2,6 proc., o kitąmet vėl paspartės iki 3,2 proc., atspindėdamas padidėjusį privatų vartojimą, kurį skatins numatomas lėšų išėmimas iš II pensijų pakopos.
„Kredito reitingo agentūros ekspertai pažymi, kad nors Lietuva susiduria su geopolitine įtampa dėl turimų sienų su Baltarusija ir Kaliningrado sritimi, riziką mažina narystė NATO, Vokietijos įsipareigojimas iki 2027 metų mūsų šalyje dislokuoti brigadą bei Vyriausybės planas vidutiniu laikotarpiu žymiai padidinti gynybos išlaidas ir iki 2030 metais suformuoti gerai aprūpintą kariuomenės diviziją“, – rašoma pranešime.
Pasak Finansų ministerijos, „Fitch Ratings“ Lietuvos kredito reitingus paskutinį kartą buvo pagerinę 2020 metų sausį, kai ilgalaikio skolinimosi reitingas buvo pakeltas iš „A-“ į „A“.
Kredito reitingas – rodiklis, suteikiantis investuotojams koncentruotą informaciją apie skolininko gebėjimo vykdyti savo finansinius įsipareigojimus lygį. Aukštas kredito reitingas rodo mažesnę riziką, kad skolininkas nevykdys įsipareigojimų, ir atitinkamai mažesnę skolinimosi kainą.
„Fitch Ratings“ priklauso trijų didžiausių kredito reitingų agentūrų grupei, tarp kurių – „Moody's Investors Service“ ir „S&P Global Ratings“. Kredito reitingams išreikšti jos vartoja tam tikrą klasifikaciją ir simbolius bei nustato kredito vertę besiskolinančioms valstybėms ir bendrovėms naudodama standartizuotus kredito reitingus.
