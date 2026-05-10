Gero sklypo kriterijai: ką svarbu įvertinti prieš perkant?

Vieta ir aplinka
Pirmiausia, patogi sklypo vieta gali gerokai palengvinti kasdienybę: keliones į darbą, vaikų vežimą į mokyklą, laisvalaikio veiklas. O gerai išvystyta aplinka dažnai prisideda ir prie didesnės nekilnojamojo turto vertės ateityje.
„Vertindami sklypą atkreipkite dėmesį į praktinius dalykus – atstumą iki miesto centro, mokyklų, parduotuvių ar pagrindinių kelių. Taip pat pasidomėkite, kaip teritorija keisis ateityje. Savivaldybių bendrieji planai gali parodyti, ar šalia neplanuojama didelių komercinių objektų, intensyvesnio transporto ar kitų projektų, kurie vėliau paveiks jūsų gyvenimo kokybę. Pavyzdžiui, šiandien rami vieta po kelerių metų gali tapti intensyvia urbanistine zona – nuspręskite, ar tai atitinka jūsų ateities gyvenimo viziją“, – pataria „Luminor“ banko finansavimo srities vadovė Laura Žukovė.
Forma ir reljefas
Renkantis sklypą svarbi ir jo forma. Pasak ekspertės, stačiakampio ar kvadrato formos sklypai dažniausiai suteikia daugiau lankstumo planuojant architektūrinius sprendimus, todėl juose lengviau suprojektuoti funkcionalų ir patogų gyvenamąjį plotą.
„Kita vertus, pasirinkus netaisyklingos formos sklypą gali būti sudėtingiau optimaliai išdėstyti namą, terasą ar ūkinius pastatus. Tokiais atvejais dalis sklypo lieka sunkiau panaudojama, o pačiam projektavimui gali prireikti daugiau kūrybinių sprendimų, taigi, ir papildomų išlaidų“, – pažymi L. Žukovė.
Atkreipkite dėmesį ir į reljefą – jei sklypas yra žemiausioje vietoje, jame gali kauptis lietaus vanduo, kilti potvynių rizika.
„Įsitikinkite, ar sklype nesikaupia vanduo ir ar neprireiks papildomų žemės darbų. Pastarieji gali padidinti statybų biudžetą ir prailginti pasirengimo statyboms laikotarpį, todėl juos geriau numatyti dar prieš perkant“, – atkreipia dėmesį ekspertė.
Grunto savybės
Svarbus ir pats gruntas – nuo jo priklauso statybų sudėtingumas ir kaina. Nors iš pirmo žvilgsnio sklypas gali atrodyti tinkamas statyboms, jo dirvožemio savybės gali turėti didelę įtaką pamatų tipui ir bendram projekto biudžetui. Kai kuriais atvejais net nedideli grunto skirtumai reiškia visiškai kitokius statybos metodus.
„Jei dirvožemis yra labai molingas, šlapias ar pelkėtas, įrengti pamatus gali kainuoti daugiau nei planuota. Dėl to kai kuriais atvejais verta atlikti geologinius tyrimus – jie padeda įvertinti gruntinio vandens lygį, galimus statybų kaštus ir išvengti netikėtų išlaidų vėliau. Taip pat jie leis užtikrinti, kad būsimas namas išliks stabilus ir saugus net po daugelio metų“, – aiškina L. Žukovė.
Infrastruktūra
Dar vienas gero sklypo kriterijus – išvystytos komunikacijos. Net ir labai patrauklioje vietoje esantis sklypas gali pareikalauti didelių papildomų investicijų, jei jame nėra pagrindinių inžinerinių tinklų.
„Patraukli sklypo kaina kartais slepia tai, kad prie jo nėra atvestos pagrindinės komunikacijos – elektros, vandens ar kanalizacijos. Tokiais atvejais verta iš anksto išsiaiškinti, ar prie jų galima prisijungti ir kiek tai kainuotų. Kartais komunikacijų įvedimas sudaro itin didelę viso projekto biudžeto dalį“, – sako ekspertė.
Teisiniai aspektai
Prieš perkant sklypą būtina peržiūrėti ir jo dokumentus. Šie gali atskleisti įvairius apribojimus, kurie paveiks statybų galimybes ar net visą projekto įgyvendinimą.
„Reikėtų įsitikinti, kad sklypas turi nuosavybės teises, nėra apribotas servitutais ar apsaugos zonomis. Taip pat svarbu patikrinti sklypo paskirtį ir statybos galimybes – ar jame apskritai galima statyti gyvenamąjį namą“, – pažymi L. Žukovė.
Aplinkybių visuma
Sklypo pasirinkimas yra vienas svarbiausių žingsnių planuojant nuosavo namo statybas, todėl skubėti priimti sprendimo nereikėtų. Ekspertės teigimu, rinkdamiesi sklypą atsižvelkite ne tik į jo kainą ar vietos patrauklumą, bet ir į visų aplinkybių visumą.
„Sklypas yra būsimo projekto pagrindas. Kuo daugiau aspektų įvertinsite prieš jį įsigydami, tuo mažiau netikėtumų patirsite prasidėjus statyboms“, – apibendrina L. Žukovė.
