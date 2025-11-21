„Grigeo Group“ pajamos šiemet augo 9 proc. iki 173 mln. eurų, pelnas smuko 7 proc.

Pelnas prieš apmokestinimą menko 7 proc. iki 15,4 mln. eurų (pernai – 16,7 mln. eurų), per „Nasdaq“ Vilniaus biržą penktadienį pranešė „Grigeo Group“.
Grupės EBITDA – pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, palyginti su 2024 metų devyniais mėnesiais augo 9 proc. iki 24,7 mln. eurų (23,7 mln. eurų).
„Grigeo Group“ grupę sudaro įmonės „Grigeo Group“, „Grigeo Packaging“, „Grigeo Baltwood“, „Grigeo Klaipėda“, Ukrainos „Mena Pak“, „Grigeo Paper Packaging“, „Grigeo Tissue“, „Grigeo Recycling“ Latvijoje bei „Grigeo Hygiene“, valdanti higieninio popieriaus fabriką Lenkijoje.
Naujausi komentarai