 „Grigeo Group“ pajamos šiemet augo 9 proc. iki 173 mln. eurų, pelnas smuko 7 proc.

„Grigeo Group“ pajamos šiemet augo 9 proc. iki 173 mln. eurų, pelnas smuko 7 proc.

2025-11-21 18:46
BNS inf.

 Medžio plaušo plokščių, kartono bei higieninio popieriaus gamybos grupės „Grigeo Group“ šiemet per sausį-rugsėjį pasiekė 173 mln. eurų konsoliduotą pardavimo apyvartą, tai yra 9 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį 2024 metais, kada siekė 158,2 mln. eurų.

„Grigeo Group“ pajamos šiemet augo 9 proc. iki 173 mln. eurų, pelnas smuko 7 proc.
„Grigeo Group“ pajamos šiemet augo 9 proc. iki 173 mln. eurų, pelnas smuko 7 proc. / Ž. Gedvilos / BNS nuotr.

Pelnas prieš apmokestinimą menko 7 proc. iki 15,4 mln. eurų (pernai – 16,7 mln. eurų), per „Nasdaq“ Vilniaus biržą penktadienį pranešė „Grigeo Group“.

Grupės EBITDA – pelnas, neišskaičiavus mokesčių, palūkanų ir nusidėvėjimo, palyginti su 2024 metų devyniais mėnesiais augo 9 proc. iki 24,7 mln. eurų (23,7 mln. eurų).

„Grigeo Group“ grupę sudaro įmonės „Grigeo Group“, „Grigeo Packaging“, „Grigeo Baltwood“, „Grigeo Klaipėda“, Ukrainos „Mena Pak“,  „Grigeo Paper Packaging“, „Grigeo Tissue“, „Grigeo Recycling“ Latvijoje bei „Grigeo Hygiene“, valdanti higieninio popieriaus fabriką Lenkijoje.

Šiame straipsnyje:
Grigeo Group
pajamos
pelnas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų