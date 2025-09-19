Paskelbė didžiausias pajamas, gautas iš individualios veiklos

Kaip rašo portalas, keliolika individualia veikla užsiimančių gyventojų už praėjusius metus deklaravo kelis šimtus tūkstančių eurų siekiančias pajamas, bet tik nedaugelis gavo daugiau kaip 30 tūkst. eurų metinių apmokestinamųjų pajamų.
Dažniausiai tokio pobūdžio deklaruojamos pajamos per metus siekia 2–6 tūkst. eurų.
Metinė individualios veiklos pagal pažymą apmokestinamųjų pajamų mediana 2024 m. siekė virš 3,3 tūkst. eurų.
Kaip skelbia portalas, iš viso individualią veiklą yra užregistravę beveik 281 tūkst. gyventojų. Daugumai asmenų šios pajamos yra kaip papildomos prie pajamų iš darbo santykių – tokių yra apie 168,5 tūkst., o apie 113 tūkst. yra deklaravę individualią veiklą, tačiau papildomų pajamų iš darbo santykių negauna.
Anot portalo, asmuo, norėdamas uždirbti vienerių metų „Sodros“ senatvės pensijos stažą, už praėjusius metus turėjo deklaruoti bent 12,3 tūkst. eurų apmokestinamųjų pajamų.
VMI duomenimis, asmenų, kurie šalia neturi darbo santykių, pajamų iš individualios veiklos mediana siekė 5 284 eurų. Kitaip tariant, didesnė tokių asmenų dalis 2024 m. neuždirbo vienerių metų pensijos stažo nei iš individualios veiklos, nei iš darbo santykių.
