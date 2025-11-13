Norintiems tęsti arba pradėti pensijų kaupimą – ką svarbu žinoti

Kaip veikia pensijų sistema Lietuvoje
Pensija daugeliui žmonių yra pagrindinis, o kartais ir vienintelis pragyvenimo šaltinis sulaukus senatvės pensijos amžiaus. Lietuvoje pagrindines vyresnių žmonių garantijas užtikrina socialinio draudimo sistema. Vis dėlto dėl ilgėjančios gyvenimo trukmės ir demografinių pokyčių ieškoma papildomų šaltinių būsimoms pensijoms finansuoti. Panašius sprendimus taiko ne tik Lietuva, bet ir kitos Europos šalys.
Greta socialinio draudimo (I pakopos) egzistuoja ir papildomos sistemos:
- II pakopa – valstybės remiamas pensijų kaupimas;
- III pakopa – savanoriškas kaupimas iš asmens ar jo darbdavio lėšų.
Visos šios sistemos, kitaip vadinamos pakopomis, papildo viena kitą ir kartu padeda užtikrinti stabilesnes pajamas senatvėje. Principas visoms tas pats – dirbdamas žmogus moka įmokas, o sulaukęs senatvės pensijos amžiaus už jas gauna pensiją. Įmokų dydis ir trukmė lemia būsimų išmokų sumą.
II pakopoje galioja tos pačios taisyklės – kuo ilgiau ir nuosekliau mokamos įmokos, tuo daugiau sukaupiama. Tai papildomas, valstybės remiamas būdas kaupti lėšas senatvei: prisideda tiek pats žmogus, tiek valstybė.
Kaupimui II pakopoje taikomos aiškios įstatymo nustatytos taisyklės. Jos užtikrina, kad kaupimas būtų tęstinis ir lėšos pensijoje būtų išmokamos periodiškai.
2026 m. sausį įsigalios Pensijų kaupimo įstatymo pakeitimai, kurie suteikia pensijų kaupimo sistemai daugiau lankstumo.
Kas yra pensijų kaupimo bendrovė ir pensijų fondas?
Pensijų kaupimo bendrovė – tai Lietuvos banko licencijuota bendrovė, kuri valdo pensijų fondus ir investuoja jų lėšas pagal teisės aktų nustatytas taisykles.
II pakopos pensijų fondas – tai visų dalyvių sukauptas turtas, kurį valdo pensijų kaupimo bendrovė, vadovaudamasi įstatymais. Pensijų fonde sukauptas turtas atskirtas nuo bendrovės turto, todėl išlieka dalyvių nuosavybe net ir bendrovei bankrutavus ar dėl kitos priežasties nutraukus veiklą. Šis turtas yra paveldimas.
II pakopos pensijų fondai veikia pagal gyvenimo ciklo investavimo strategiją. Tai reiškia, kad pasirinkus pensijų fondą pagal gimimo metus, nebereikės galvoti apie savo amžiui tinkamą investavimo strategiją. Pensijų fondo valdytojai automatiškai parinks to amžiaus grupės dalyviams tinkamą strategiją ir ją keis, artėjant dalyvių senatvės pensijos amžiui: mažins investavimo riziką, kad iki pensijos amžiaus sukaupto pensijų turto vertė svyruotų mažiau ir lengviau būtų priimti sprendimą, kada kaupimą nutraukti bei pasirašyti pensijų išmokos sutartį.
Jei norite, galite savo iniciatyva pakeisti fondą į kitą – daugiau ar mažiau rizikingą.
Kaip mokamos įmokos
Kas mėnesį į Jūsų pensijų fondą pervedama 3 proc. nuo draudžiamųjų pajamų – šios įmokos mokamos tik tuo metu, kai dirbate ir mokate privalomas socialinio draudimo įmokas.
Kai nedirbate – pavyzdžiui, gaunate nedarbo, ligos, motinystės ar tėvystės išmokas – įmokų mokėti nereikia.
Jei esate samdomas darbuotojas, šias įmokas nuo Jūsų atlyginimo nuskaičiuoja ir „Sodrai“ perveda darbdavys. Savarankiškai dirbantys asmenys įmokas moka patys – kartu su kitomis socialinio draudimo įmokomis, kas mėnesį arba kartą per metus deklaruodami pajamas.
Pavyzdžiui, jei Jūsų atlyginimas siekia 2 000 eurų ant popieriaus, mėnesio įmoka į pensijų fondą yra 60 eurų, arba 3 proc. nuo atlyginimo.
Valstybė papildomai prisideda – iš biudžeto perveda 1,5 proc. nuo užpraėjusių metų vidutinio šalies darbo užmokesčio. 2025 m. ši suma siekia 30,33 euro.
Iš viso į Jūsų pensijų fondą per mėnesį patenka 90,33 euro.
Kada valstybė kaupia už Jus
Jeigu šiuo metu auginate vaiką ir gaunate motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką ar esate draudžiamas valstybės, įmokų mokėti nereikia – Jūsų pensijų fondui skatinamąsias įmokas perveda valstybė. Šios įmokos automatiškai pervedamos į motinos pensijų sąskaitą, o jei ji nekaupia – į tėvo. Norint pakeisti įmokų gavėją, reikia pateikti prašymą „Sodrai“.
Skatinamoji įmoka yra vienoda visiems – 1,5 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio. 2025 m. skaičiavimui taikomas VDU yra 2 022,10 Eur, tad valstybės įmoka siekia 30,33 Eur per mėnesį.
Valstybė remia kaupimą ne tik finansiškai – pensijų fondų veikla griežtai reguliuojama teisės aktais, ribojami valdymo mokesčiai, o pensijų anuitetus administruoja „Sodra“, užtikrinanti, kad išmokos būtų mokamos nuolat ir nemažėtų.
Galimybė kaupti daugiau
Norintys gali kaupti daugiau nei 3 proc. nuo savo darbo užmokesčio. Papildomos įmokos suteikia mokesčių lengvatą – deklaruodami pajamas galite susigrąžinti iki 300 Eur gyventojų pajamų mokesčio (GPM).
Papildomas įmokas Jūsų vardu gali mokėti ir darbdavys – jam taip pat taikoma pelno mokesčio lengvata.
Dėl papildomų įmokų reikia kreiptis į savo pensijų kaupimo bendrovę, kuri pateiks sąskaitos numerį pervedimams.
Įmokų stabdymas
Iki 2026 m. sausio 1 d. įmokas galima sustabdyti vieną kartą iki 12 mėnesių per visą kaupimo laikotarpį. Panorėjus, bet kada galima atnaujinti įmokų pervedimą.
Nuo 2026 m. šis apribojimas nebegalios – įmokas bus galima stabdyti neribotą skaičių kartų, kiekvieną kartą po 12 mėnesių. Tam reikės pateikti prašymą pensijų kaupimo bendrovei. Įmokų mokėjimas bus sustabdytas nuo kito mėnesio, o pasibaigus 12 mėnesių laikotarpiui – atsinaujins automatiškai, nebent pateiksite prašymą pratęsti sustabdymą kitam 12 mėnesių laikotarpiui.
Svarbu žinoti, kad sustabdžius įmokas, tuo laikotarpiu valstybė taip pat nebeperveda skatinamųjų įmokų.
Lėšų išsiėmimas arba kaupimo nutraukimas
Nuo 2026 m. atsiranda daugiau lankstumo: net jei liekate kaupime, galėsite atsiimti dalį lėšų, o tam tikrais atvejais – ir visą sukauptą sumą.
Galimybė išsiimti iki 25 proc. sukaupto turto, nenutraukiant kaupimo:
- galima atsiimti tik savo sumokėtas standartines 3 proc. įmokas. Papildomų įmokų išsiimti negalima
- išsiėmus iki pensijos, taikomas 3 proc. atskaitymas;
- išmoka pervedama per 30 dienų.
Galimybė nutraukti kaupimą ir atsiimti visą sumą, jei tenkinama bent viena sąlyga:
- sulaukėte senatvės pensijos amžiaus arba paskirta išankstinė pensija;
- kai nustatytas 70 proc. ir didesnis netektas dalyvumas, paskirta paliatyvioji slauga, diagnozuota sunki liga;
- iki pensijos liko mažiau nei 5 metai, nepaskirta išankstinė senatvės pensija, o sukaupta mažiau nei pusė minimalios sumos, už kurią privaloma įsigyti pensijų anuitetą;
- 2026–2027 m. laikotarpiu – visi norintys gali pasitraukti;
- buvote automatiškai įtraukti 2025 m. – tais pačiais metais galite atsisakyti;
- dalyvis miršta, sutartis teismo pripažįstama negaliojančia, lėšos pervedamos į ES institucijų pensijų sistemą.
Norint nutraukti kaupimą, reikia kreiptis į pensijų kaupimo bendrovę. 2025 m. automatiškai įtraukti asmenys atsisakymo prašymą turi pateikti „Sodrai“ iki 2025 m. gruodžio 31 d. Vėliau prašymas teikiamas bendra tvarka pensijų kaupimo bendrovei.
