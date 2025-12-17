 Ministrė: ši „Sodros“ skaičiuoklė padės gyventojams apsispręsti

2025-12-17 09:41
Evelina Paškovskytė (BNS)

Nuo kitų metų gyventojams leidus pasitraukti iš antros kaupimo pensijai pakopos, „Sodra“ pristatė prognozuojamos senatvės pensijos skaičiuoklę, kuri turėtų padėti kaupiantiesiems apsispręsti, ar tęsti dalyvavimą antroje pakopoje, ar iš jos pasitraukti atsiimant įmokas ir investicinę grąžą.

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad skaičiuoklė padės kaupiantiesiems matyti, kiek pinigų jie yra įmokėję, kokia sukauptų lėšų dalis yra valstybės įnašas ir koks yra investicinis prieaugis.

„Šiandien pristatome prognozuojamos senatvės pensijos skaičiuoklę, kuri, labai tikimės, palengvins kiekvienam gyventojui apsisprendimą prieš priimant galutinį sprendimą likti antroje pakopoje, kuri, jau ne kartą esu minėjusi, tapo lankstesnė, patogesnė gyventojui“, – trečiadienį spaudos konferencijoje sakė J. Zailskienė.

„Žinoma, kad mes labai tikimės, kad gyventojai labai atsakingai įsivertins savo situaciją ir prieš priimant sprendimą pasikalbės su specialistais“, – pridūrė ji.

