Grožis brangsta: už vizitą pas kirpėją nebeužteks 150 eurų?

Kaunietė Aistė grožio salone lankosi bent porą kartų per mėnesį. Savęs priežiūra, sako ji, kiekvienai moteriai svarbi. Tačiau pastebėjusi kainų kilimą, moteris vis dažniau pasvarsto, kam skirti prioritetą.
„Reikės pagalvoti apie namų procedūras, kurias galima pasidaryti pačiam, bet tikrai yra dalis, kurių nepasidarysi – reikia specialisto pagalbos“, – tikino klientė Aistė Antanaitytė-Matukaitė.
Klientės net ir kylant kainoms plaukų procedūrų atsisakyti nežada. Sako, jei reikėtų rinktis, atsisakytų manikiūro.
„Mes, moterys, mokame pataupyti – vienų procedūrų atsisakai, bet plaukai – mūsų karūna, turime pasipuošti“, – teigė klientė Lina Mikalauskienė.
Kai kur paslaugos jau pabrango, kitur brangs nuo rugsėjo.
„Šaknų dažymas gali kainuoti nuo 120 iki 150 eurų. Bet tai ne tik šaknys, o ir tonavimas, procedūra“, – aiškino koloristė Inga Bagdonaitė.
Rugsėjį Prancūzijoje vyksiančiam pasaulio čempionatui besiruošianti kirpėja sako, kad už dažus šiemet sumokėjo gerokai daugiau nei pernai.
„Kol atrandi piešinį, kol randi, ko nori, sunaudoji daug dažų. Perku kasmet dėžę su spalvomis, kuri pabrango 40 eurų“, – sakė I. Bagdonaitė.
Kaune plaukus dar galima nusidažyti už 100 eurų, o Vilniuje didesnės kainos jau nestebina.
„Vilniuje kainos didėja 40 proc. – ten kaštai didesni pagal rinką. Absoliučiai viskas brangsta: elektra, patalpų nuoma, dažai, šampūnai – viskas susideda į vieną vietą“, – kalbėjo stilistas Karolis Murauskas.
Kirpyklose brangsta ir vyrų kirpimai.
„Brango tiek dažai, tiek visos modeliavimo priemonės. Kirpimas kainuoja apie 20–30 eurų. Jei prisideda barzda, kaina būna šiek tiek didesnė“, – aiškino kirpėja Eglė Praškevičienė.
Ne išimtis ir manikiūras – dabar jis kainuoja apie 30 eurų.
„Nuo rugsėjo mėnesio kainos tikrai kils, nes atsakingi tiekėjai žiūri į geras medžiagas. Tai greičiausiai atsispindės padidėjusiomis produktų kainomis, todėl kaina klientams taip pat bus didesnė“, – pasakojo grožio salono „Zhirkles“ manikiūro meistrė Agnė Ulerienė.
Amžinai jauni norintys atrodyti klientai renkasi kūno procedūras be skalpelio – pakeliančias ar formuojančias kūną.
„Pakelia akių vokus be skalpelio, sumažina pasmakrę – ši procedūra yra viena iš populiariausių. Atliekame ir kūno procedūras, populiariausia – sėdmenų pakėlimas“, – teigė „Bio Benè Italia Lietuva“ įkūrėja Vaida Norkūnaitė.
Kūno procedūros pabrango apie 15 proc. ir kainuoja šimtus eurų. Ką apie tai sako klientai?
„Tokioms procedūroms, kaip veido ar kūno, kurios veiksmingos, nėra didelis pakilimas“, – tvirtino klientė Lolita Gaučytė.
Kai kurios paslaugos pabrango dar prieš rugsėjį.
„Italijoje tokia procedūra kainuoja nuo 400 iki 600 eurų, pas mus – tik 125 eurai. Kol kas kainos nekils, nes jau pakilo“, – tikino V. Norkūnaitė.
Jei moteris nori pasirūpinti plaukais, nagais, antakiais, blakstienomis ir dar sveikatinimo procedūromis, iš namų be 1 tūkst. eurų geriau nė neiti. Grožio specialistai jau gauna įspėjimų, kad tiekėjai dar pakels kainas – mažiausiai 15 proc.
„Iš tiekėjų gaunami vasaros palinkėjimai su prierašu: nuo rugsėjo kils kainos, ruoškitės rudeniui. Tai rudeniui ruošimės mes ir klientai. Su kiekvienu kainų pakilimu žmonės suretina vizitus į grožio salonus ir kirpyklas“, – kalbėjo Kirpėjų ir grožio specialistų asociacijos prezidentė Jolanta Mačiulienė.
Kainų šuolių signalus jau gauna visas grožio sektorius be išimties. Meistrai sako, kad laukia iššūkių kupinas ruduo.
