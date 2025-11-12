Grupė valdančiųjų siūlo gynybai skirti mažiau lėšų

Siūlymą registravo Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos atstovai Rimas Jonas Jankūnas, Jaroslavas Narkevičius, Bronis Ropė, „aušriečiai“ Aidas Gedvilas, Lina Šukytė-Korsakė ir mišrios Seimo narių grupės narys Vitalijus Šeršniovas.
Formuodama 2026 metų biudžetą Vyriausybė krašto apsaugai numatė skirti 4,8 mlrd. eurų, pagal Seimo narių siūlymą gynybai tektų 4,5 mlrd. eurų, o 346,76 mln. būtų skirti vidaus saugumui ir kelių priežiūrai.
Siūlymo iniciatorius R. J. Jankūnas trečiadienį BNS teigė manantis, kad įgyvendinus pasiūlymą Lietuva būtų saugesnė, „nes vidaus saugumo situacija yra siaubinga“.
„Galvojimas, kad kuo daugiau procentų būtų, tuo saugiau, yra klaidingas, nes, deja, (...) mes neišmokstame istorijos pamokų“, – nurodė jis.
Grupė parlamentarų teigia, kad pritarus dabartiniam biudžeto projektui, nukentės Lietuvos žmonių saugumas, nes šalyje trūksta pareigūnų, o jiems biudžete suplanuota skirti mažiau lėšų.
Taip pat teigiama, kad Lietuvoje blogėja kelių ir tiltų būklė, o finansavimas jiems neauga kartu su infliacija.
Pasiūlymo autoriai siūlo gynybai skirti tiek lėšų, kiek įsipareigoja NATO viršūnių susitikimo Hagoje deklaracija.
„Manau, kad tą sutarimą reikia gerbti, nes ten tikrai ne kvailiai jį pasirašinėja“, – sakė R. J. Jankūnas.
BNS rašė, kad NATO narės birželį Hagoje įsipareigojo iki 2035 metų gynybai skirti 5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).
Pagal šį susitarimą 3,5 proc. BVP turi būti panaudota kertinėms gynybos reikmėms, o dar 1,5 proc. BVP – kitoms su saugumu susijusioms išlaidoms, pavyzdžiui, dvigubos paskirties keliams, kibernetiniam saugumui.
Kaip skelbė BNS, antradienį „Nemuno aušros“ pirmininkas Remigijus Žemaitaitis pareiškė, jog Seime pateiktas ne toks kitų metų biudžeto projektas, dėl kurio sutarė valdančiosios koalicijos partneriai.
R. Žemaitaičio nuomone, Valstybės sienos apsaugos tarnyba, policija turėtų gauti didesnį finansavimą.
Jis taip pat teigė, kad koalicijoje tartasi, jog daugiau pinigų bus skiriama keliams, žmonės galės įsigyti obligacijas, iš kurių gautos lėšos papildys Kelių fondą.
Anot politiko, jei nebus atsižvelgta į „aušriečių“ pasiūlymus, frakcija gali nepalaikyti biudžeto tvirtinimo Seime.
Naujausi komentarai