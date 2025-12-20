 Gyvulininkystės instituto kiaulių fermoje Baisogaloje – afrikinio kiaulių maro protrūkis

2025-12-20 19:26
ELTOS inf.

Radviliškio rajone esančioje Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) Gyvulininkystės instituto kiaulių fermoje patvirtintas afrikinio kiaulių maro protrūkis, šeštadienį pranešė Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT).

Anot VMVT, Baisogalos miestelyje esančioje fermoje buvo laikomos 392 kiaulės, o į apribojimų zonas patenka dar 2 komerciniai ūkiai,  kuriuose laikoma apie 8 tūkst. kiaulių. 

Siekiant užkirsti ligos plitimą, specialistai ūkio teritorijoje nustatė gyvulių judėjimo apribojimus.

Pastaruoju metu šioje teritorijoje VMVT gavo pranešimų apie daugiau kaip 60 rastų nugaišusių šernų. Apie afrikinio kiaulių maro viruso aktyvumą šernų populiacijoje buvo informuoti aplinkiniai kiaulių ūkiai.

Afrikinis kiaulių maras (AKM) – ypač pavojinga virusinė naminių kiaulių ir šernų liga. AKM serga kiaulės, šernai ir laukinės kiaulės. Žmonių sveikatai ir gyvybei ši liga grėsmės nekelia.  

 

 

