Išaugo gyventojų namų turto vertė

Tai atskleidė „Lietuvos draudimo“ užsakymu atliktas gyventojų nuomonės tyrimas. Remiantis jo rezultatais, namų turto vertės rėžį nuo 30 iki 50 tūkst. eurų nurodė 14 proc. gyventojų. Pačia aukščiausia verte, tai yra daugiau nei 50 tūkst. eurų siekiančia suma, savo turtą šiais metais įvertinusi gyventojų dalis taip pat sudarė 14 proc.
Kaip pastebi „Lietuvos draudimo“ žalų departamento direktorius Artūras Juodeikis, praėjusiais metais šiuos vertės rėžius nurodė mažesnės respondentų dalys, atitinkamai 11 ir 12 proc. apklaustųjų.
„Nuosekliai augant šalies ekonomikai, didėjo ir darbuotojų darbo užmokestis, todėl jie turėjo daugiau galimybių vartoti, įsigyti didesnės vertės buities ir skaitmeninės technikos, baldų, atsinaujinti namus. Pozityvios nuotaikos šalies ekonomikoje ir darbo rinkoje taip pat turi teigiamos įtakos ir gyventojų ateities lūkesčiams, ir tai atsispindi gyventojų planuose investuoti į namų aplinką, naujus įrenginius“, − pranešime komentuoja A. Juodeikis.
Daugiau nei 50 tūkst. eurų siekiančia suma savo turtą šiemet įvertino 14 proc. gyventojų.
Kaip rodo tyrimo rezultatai, mažiausią namuose turimo turto vertę, tai yra iki 5 tūkst. eurų sumos, nurodo 11 proc. gyventojų. Lyginant su praėjusiais metais, ši gyventojų dalis per metus sumažėjo nuo 15 proc.
Eksperto teigimu, kilnojamasis turtas paprastai yra tai, kuo gyventojai naudojasi ar laiko namuose. Tai yra baldai, buitinė technika, elektronikos prietaisai, vaizdo ir garso įranga, kompiuteriai, meno dirbiniai, juvelyrika ir papuošalai, dviračiai, paspirtukai ir pan.
Pasak A. Juodeikio, gyventojai dažniausiai stengiasi pasirūpinti pastatų draudimu, kuriuo apdraudžiamos būsto sienos, lubos, grindys, inžinerinės sistemos, bet ne kilnojamasis turtas.
„Lietuvos draudimo“ praėjusių metų duomenimis, namų kilnojamojo turto žalų atvejai sudarė 39 proc. visų pernai registruotų būsto draudimo žalų. Vidutinė išmokos suma už būsto draudimo žalą praėjusiais metais siekė 800 eurų.
