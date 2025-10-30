 Įvertino Lietuvos BVP: kiek augo ir smuko

2025-10-30 09:16
BNS inf.

Lietuvos bendrasis vidaus produktas (BVP) trečiąjį šių metų ketvirtį to meto kainomis siekė 22,1 mlrd. eurų – 1,7 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu.

Trečiąjį šių metų ketvirtį, palyginti su antruoju, realusis BVP smuko 0,2 proc. (pašalinus sezono ir darbo dienų skaičiaus įtaką), skelbia Valstybės duomenų agentūra.

Paskutinį kartą BVP per ketvirtį smuko 2023 metų paskutinį ketvirtį – tuomet nuosmukis siekė 0,3 procento.

Per devynis šių metų mėnesius, palyginti su tuo pačiu metu 2024-aisiais, realusis BVP augo 2,7 proc. iki 61,6 mlrd. eurų (to meto kainomis).

Vertinant gamybos metodu, trečiąjį ketvirtį didžiausią neigiamą įtaką BVP pokyčiui turėjo pramon

