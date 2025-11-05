Įvertino nedarbo lygį Lietuvoje: kokios tendencijos

Vyrų nedarbo lygis buvo 7,3 proc., moterų – 5,9 proc. Jaunimo (15–24 metų) nedarbo lygis siekė 12,5 proc., per ketvirtį jis sumažėjo 5,6 punkto, per metus – 7,1 punkto, remdamasi Gyventojų užimtumo statistinio tyrimo duomenimis, skelbia Valstybės duomenų agentūra.
Ilgalaikio nedarbo lygis per ketvirtį sumažėjo 0,1 punkto, o per metus augo 0,4 punkto iki 2,6 procento.
Trečiąjį ketvirtį šalyje buvo 105 tūkst. bedarbių, iš jų 15–24 metų – 15 tūkst. Per ketvirtį jų sumažėjo 8,4 tūkst. Ilgalaikių bedarbių buvo 40,9 tūkst., arba 39 proc. visų bedarbių – per ketvirtį jų sumažėjo 2,2 tūkst., per metus – padidėjo 5,6 tūkst.
Gyventojų užimtumo lygis trečiąjį ketvirtį buvo 75,1 proc. – per ketvirtį jis padidėjo 1,1 proc., o per metus – 0,9 punkto. Moterų užimtumas buvo 0,1 punkto didesnis už vyrų – atitinkamai 75,1 ir 75 proc.
Jaunimo užimtumo lygis siekė 37,1 proc. – jis padidėjo atitinkamai 9,2 ir 4,1 punkto, 55–64 metų gyventojų – 69 proc. – atitinkamai sumažėjo 2,7 punkto ir nepakito.
Darbo jėgai priskiriamų asmenų rugsėjo pabaigoje buvo 1,59 mln. – per ketvirtį jų skaičius padidėjo 17,2 tūkst., o dirbo ar turėjo darbą 1,49 mln. – gyventojų: per ketvirtį jų skaičius padidėjo 25,6 tūkst., per metus – 4 tūkst.
Trečiąjį ketvirtį buvo 903,4 tūkst. ekonomiškai neaktyvių 15 metų ir vyresnių gyventojų, iš jų 62,3 proc. – senatvės pensininkai ar išankstinės senatvės pensijos gavėjai, 14,6 proc. – besimokantis jaunimas.
