Eurostatas apžvelgė darbo rinkos tendencijas

Laisvų darbo vietų, į kurias darbdaviai aktyviai ieškojo darbuotojų, dalis Lietuvoje siekė 2,3 proc. visų pozicijų, arba 0,3 punkto daugiau nei vidutiniškai ES (2 proc.), rodo ES statistikos tarnybos duomenys.
Per metus – trečiąjį ketvirtį, palyginti su tuo pat laiku 2024 metais – šis rodiklis Lietuvoje augo 0,2 punkto, per ketvirtį nepakito.
Latvijoje laisvų darbo vietų rodiklis siekė 2,1 proc., Estijoje – 1,6 procento. Daugiausia laisvų darbo vietų buvo Nyderlanduose (4,1 proc.), mažiausiai – Rumunijoje (0,6 proc.).
Naujausi komentarai