Užimtumo tarnyba skelbia, kokios situacijos galime tikėtis darbo rinkoje

„Lietuvoje per artimiausius tris mėnesius nesitikima reikšmingų permainų: barometras išliko nepakitęs (101,5 balo), nedarbo mažėjimo prognozės gerėjo +0,2 balo (101,5), o užimtumo – smuktelėjo 0,2 balo iki 101,4, bet išliko teigiamas perspektyvas rodančioje zonoje“, – pranešime skelbia Užimtumo tarnyba.
Pokyčių nenumatoma ir Europos darbo rinkose.
„Europos darbo rinkos barometras jau ketvirtą mėnesį iš eilės išliko ties 99,7 balo riba. Be ekonominių pokyčių darbo rinkos ir toliau jaus sąstingį“, – situaciją aiškino IAB prognozių vadovas Enzo Weberis.
Nedarbą prognozuojantis komponentas taip pat nepasikeitė – 99,3 balo ir rodo, kad artimiausiu metu situacija Europos darbo rinkose nežymiai prastės. Užimtumo tikimasi kiek geresnio – komponentas padidėjo 0,1 balo ir siekia 100,1.
Europos darbo rinkos barometras yra pagrindinis mėnesio rodiklis, pagrįstas 18 vietinių ar regioninių valstybinių užimtumo tarnybų apklausa. Tyrimą nuo 2018 metų birželio kartu vykdo užimtumo tarnybos ir Užimtumo tyrimų institutas.
Naujausi komentarai