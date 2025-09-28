Jaunystės eliksyrą galima užsiauginti patiems

Sausmedžių ūkis
Tadas ir Agnė Čekanavičiai savo ūkį Jonavos r., Užmiškių k., netoli Lokio upelio, įkūrė 2018-aisiais. Pavadino „Lokio uoga“. Jame augina 2,8 ha valgomųjų sausmedžių (dalis jų – jaunuolynas), maždaug 7–8 tūkst. krūmelių ir apie hektarą braškių. Jauna šeima uogas realizuoja tik Lietuvoje, o jos yra labai paklausios, nes tampa vis populiaresnės.
Šias uogas geriausia valgyti šviežias, tačiau puikiausiai galima ir šaldyti, ir virti uogienę, įmaišius, pavyzdžiui, su braškių. Kaina šių uogų nemaža, ir ne tik todėl, kad jose yra aibė žmogaus organizmui reikalingų ir naudingų medžiagų, bet ir dėl kitos priežasties – uogas sunku skinti. Tai vien rankų darbas, kuris visada daugiau kainuoja. Sausmedžio uogų negalima skinti jokia technika, nes jos gana smulkios, tad gali būti sutrintos. Dėl šios priežasties Čekanavičių ūkis turi rūpesčių dėl sezoninių darbininkų. Kaip ir visoje Lietuvoje, sunku rasti norinčių dirbti, tačiau kol kas, sako Tadas, jie šią problemą vis dėlto išsprendžia.
Valgomuosius sausmedžius Lietuvoje augino ir mūsų seneliai, tačiau vėliau šis augalas buvo primirštas, galbūt todėl, kad nebuvo saldesnių veislių, daugiausia būdavo karstelėjusios, o dabar sausmedis išgyvena atgimimą, nes veislių randasi vis daugiau ir įvairių. Kai jauna Čekanavičių šeima startavo su pirmaisiais šių uogakrūmių sodinukais, Lietuvoje jų buvo deklaruota tik 40 ha. Dabar deklaruojama jau apie 160 ha. Kodėl gi neauginti, jeigu yra paklausa. Tačiau Tadas sako, kad kiekviena šeima, kuri nori savo kad ir nedideliame sodelyje auginti ir valgyti šias, pasak mitybos specialistų, stebuklingas uogas, gali jų pasisodinti prie namų. Jų auginimas ir priežiūra nėra sudėtingi, nors, pripažįsta, kantrybės reikia.
Sodinkite jau dabar
Tie, kurie ketina auginti valgomojo sausmedžio sodinukus, pradėti juos sodinti gali jau dabar ir maždaug iki spalio vidurio ar net pabaigos, jei leidžia orai. Tadas iš karto įspėja, kad sausmedžių uogų bus galima skanauti tik po 2–3 metų. Jeigu ir pražys anksčiau, Tadas pataria pirmuosius žiedus nuskinti, neleisti sirpinti uogų, kad augalas pirmiausia pats sustiprėtų, visas jėgas atiduotų augimui.
Žemė sausmedžiams nebūtina kažkokia ypatinga, jam tinka natūralus dirvožemio pH, vandenį mėgsta, tačiau nemėgsta užmirkimo. Tad, pavyzdžiui, jeigu žadate sodinti molingoje žemėje, tuomet reikėtų duobę papildyti lengvesne žeme ir juodžemiu.
Negalima sodinti saulėje
Sausmedžio krūmeliai gali būti sodinami kas 1,5 m. Čekanavičių ūkyje jie susodinti kas metrą, tačiau tai jau pramoninio auginimo metodas, namuose patartina sodinti kiek rečiau.
Nereikėtų jų sodinti saulėtoje vietoje, geriau ieškoti bent iš dalies šešėliuotos, kitaip uogos bus mažesnės ir jų bus negausu. Nedidelei, pavyzdžiui, keturių asmenų šeimai, užtektų pasisodinti du krūmelius, nuo kurių galima nuskinti apie porą kilogramų uogų, na, nebent norėtų sočiai prisivalgyti ir dar užsišaldyti žiemai, išsivirti delikatesinės uogienės ar pagardo prie mėsos, tada galima sodinti ir kiek daugiau, keturis–šešis ar net aštuonis sodinukus.
Uogos prisirpsta birželio pradžioje arba viduryje. Net jei jau mėlynos, skubėti valgyti neverta, jos bus rūgščios. Nesvarbu, kad jau mėlynos, reikia išlaukti dar bent porą savaičių, kol jos tikrai prisirps.
Šis augalas labiau šiaurietiškas, tad lietuviškų vasarų klimatas jam labai palankus. Tiesa, pirmaisiais metais jį gali pulti amarai, todėl reikalinga apsauga nuo jų. Tadas nedejuoja ir dėl šių metų orų. Sausmedžiams nebuvo baisios ir pavasarinės šalnos, nors pačios stipriausios šiek tiek pakenkė.
Kaip rinktis sodinukus?
Pirmiausia Tadas pataria pirkti 1–2 m, maždaug 30 cm aukščio sodinukus. Reikia žiūrėti, kad augaliukai atrodytų sveiki, neapskurę.
Beje, prieš perkant reikia atlikti „namų darbus“, t. y., paskaityti apie veisles ir nuspręsti, kokių uogų norite – labiau saldžių ar rūgštesnių, karstelėjusių. Kad sausmedžiai sėkmingai apsidulkintų, reikėtų sodinti bent dvi skirtingas vienos linijos veisles. Reikėtų nesusižavėti turgaus prekeiviais, kurie labai dažnai būna ne augintojai, o perpardavinėtojai, tad apie veisles, auginimą ne visada gerai išmano. Dažniausiai turguje žmogus nusiperka tokios veislės, kokios nori, nes pardavėjai paprastai kaip tyčia turi jūsų pageidaujamų veislų, nors augalai nebūtinai bus tokie.
Todėl Tadas pataria sodinukus pirkti patikimame medelyne, kad jie būtų sertifikuoti. Uogų augintojas sako, kad pačioje pradžioje, kai tik įkūrė ūkį, pats buvo nudegęs nagus, pasirinkdamas sodinukus iš Lietuvos. Jie sunkiai augo, sunkiai mezgė uogas. Vėliau susirado patikimus pardavėjus iš Lenkijos, iš kurių įsigijo sertifikuotų vaiskrūmių, ir situacija pasikeitė – gerai auga, uogų užmezga daug, jos skanios.
Tadas įspėja, kad žmonės nesupainiotų valgomojo sausmedžio su vijokline gėlė, kuri nužydėjusi taip pat apsipila gražiomis raudonomis apskritomis uogelėmis. Tai nevalgomos ir net nuodingos uogos. Saugokite vaikus nuo jų.
Valgomasis sausmedis
Šios uogos yra vaistinė žaliava. Dėl savo biocheminės sudėties jos yra ypač vertingos – tai gausus vitaminų C, A, beta karoteno, B grupės vitaminų, PP, folio rūgšties, magnio, geležies, jodo (reikalingas skydliaukei), vario (hemoglobino sintezei), silicio (kaulų tankiui) šaltinis.
Sausmedis vadinamas „antioksidantų karaliumi“. Jo uogose gausu antocianinų (daugiau nei 4 kartus, palyginti su šilauogėmis, avietėmis ir braškėmis), kurie kovoja su laisvaisiais radikalais ir yra labai svarbūs onkologinių ligų profilaktikai.
Uogose esantis mikroelementas selenas, kuris gamtoje natūraliai randamas retai, lėtina odos senėjimo procesus. Dėl šių savybių sausmedį pelnytai vadina „jaunystės, arba gyvybės, eliksyru“.
Sausmedžių uogos nesukelia alergijos, todėl puikiai tinka mažiems vaikams ir besilaukiančioms mamytėms.
Džiovintų sausmedžių žiedų antpilas ypač efektyvus nuo peršalimo ligų.
Kadangi sausmedis veikia antiseptiškai, jo lapų nuoviru skalaujama gerklė sergant angina, o smulkintais lapais barstomos žaizdos.
Uogas labai sveika valgyti šviežias, tinka šaldyti.
Savo naudingų savybių nepraranda džiovintos uogos, iš kurių galima pasidaryti puikios vaistinės arbatos.
Iš sausmedžių uogų galite virti uogienę, gaminti kompotus, spausti sultis. Nepaprastai skanus yra sausmedžių uogų vynas.
Šaltinis: „Lokio uoga“
Skonis
Jos pasižymi išskirtiniu saldžiarūgščiu skoniu, primenančiu mėlynių ir aviečių duetą, ir gausybe sveikatai naudingų savybių. Be to, tai vienas anksčiausiai derančių augalų – šviežiomis uogomis galima mėgautis dar prieš pasirodant braškėms.
Sausmedžio uogos prisirpsta birželio pradžioje, priklausomai nuo regiono ir veislės. Tai leidžia ūkininkams anksčiau nei kitų uogų augintojams pasiūlyti šviežių, vitaminingų ir daug antioksidantų turinčių uogų. Derliaus nuėmimo sezonas trunka vos 2–3 savaites. Tad, norint paragauti šviežių uogų, svarbu nepavėluoti.
Šaltinis: ŽŪM
Naujausi komentarai