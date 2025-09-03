Kandidatė į ministres: dalis „Sodros“ rezervo galėtų būti naudojama sparčiau didinti pensijas

„Manau, turime kalbėti apie pensijų indeksavimą greitesnį, turime kalbėti apie rezervo dydį, ar jis tikrai turi būti toks didelis. Tikėtina, kad jį galima šiek tiek mažinti“, – žurnalistams po susitikimo su paskirtąja premjere Inga Ruginiene trečiadienį sakė J. Zailskienė.
Valdantieji žadėjo diskusijas apie „Sodros“ rezervo panaudojimą kelti rudenį svarstant kitų metų biudžeto projektą.
Prezidentas Gitanas Nausėda taip pat žadėjo teikti siūlymą dėl dalies „Sodros“ biudžeto perviršio skyrimo pensijų indeksavimui.
J. Zailskienė taip pat teigė, jog tarp jos prioritetų ministerijoje būtų paramos plėtimas būstui jaunoms šeimoms, socialinių būstų plėtra savivaldybėse, socialinių paslaugų gerinimas.
Socialdemokratė kandidate į socialinės apsaugos ministrus tapo keičiantis Vyriausybei, dabartinę ministrę I. Ruginienę paskyrus premjere.
I. Ruginienė teigė ministerijoje besitikinti darbų tęstinumo.
„Kaip jau beveik buvusi ministrė tikrai noriu, kad darbas tęstųsi kuo sklandžiau“, – po susitikimo žurnalistams sakė paskirtoji ministrė pirmininkė.
Dabar visas „Sodros“ rezervas skirtas pasiruošimui krizinėms situacijoms. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) duomenimis, birželio 1-ąją „Sodros“ rezervas siekė 3,644 mlrd. eurų, o metų pabaigoje planuojama, jis išaugs iki 4,396 mlrd. eurų.
Viceministras Eitvydas Bingelis BNS anksčiau teigė, jog dėl konservatyvių ekonomikos augimo prognozių šiemet papildomai į rezervą gali būti gauta 200–300 mln. eurų daugiau negu suplanuota, o ši viršplaninė dalis galėtų būti panaudota papildomam pensijų didinimui, kad žmonės, sumokėję daugiau įmokų „Sodrai“ dėl to turintys daugiau vadinamųjų apskaitos vienetų, nuo kitų metų gautų didesnes pensijas.
Anot E. Bingelio, pagal prezidento Gitano Nausėdos pavasarį pateiktą variantą tokiam indeksavimui būtų skirta nuo 20 mln. iki 60 mln. eurų, priklausomai nuo biudžeto perviršio.
G. Nausėda pasiūlė, kad individualiosios pensijos dalies indeksavimui skirtos lėšos siektų bent 20 proc. planuojamo „Sodros“ biudžeto perviršio.
Iki šiol pensijos kasmet buvo indeksuojamos 10-12 proc. E. Bingelis prognozavo, kad kitąmet jos didės apie 10 proc.
