Pensijų reforma: papasakojo, kaip viskas vyks

„Ruošiamasi, kad nuo sausio 1 d. viskas startuotų taip, kaip reikia“, – ketvirtadienį Seime, per Vyriausybės valandą kalbėjo J. Zailskienė.
„Buvome susitikę su „Sodros“ atstovais, kalbėjome apie ruošiamą skaičiuoklę, kuri bus labai aiški – duos galimybę žmogui pasiskaičiuoti, kokią prognozuojamą pensiją jis gautų, jeigu pasitrauktų iš antrosios pakopos ir kokią pensiją gautų, jei pasiliktų. Žmonės taip pat gali apsiskaičiuoti, kiek lėšų jie galėtų atgauti, kiek lėšų grįžtų „Sodrai“ ir kiek „Sodros“ taškų jiems už tai atitektų“, – aiškina ministrė.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) vadovė teigia, kad ties minėta sistema yra aktyviai dirbama ir patikino, kad viskas bus paruošta naudojimui vos įsigaliojus pensijų sistemos pokyčiams – 2026 m. sausio 1 d.
„Šita sistema yra ruošiama ir tikrai bus parengta laiku. Gyventojai turės visas galimybes apsilankyti „Sodros“ padaliniuose ir konsultuotis su specialistais, kurie paaiškins ir pagal tą pačią skaičiuoklę dėlios visus skaičius. Žmonės taip pat galės skambinti į padalinius ir visomis šiomis paslaugomis naudotųsi internetu“, – sako J. Zailskienė.
Pasak jos, žmonės bus maksimaliai informuoti apie įvyksiančius pokyčius ir ką jie gali reikšti kiekvienam individualiai. Ministrės manymu, esminis pensijų sistemos reformos elementas – savanoriškumas.
„Svarbiausia, kad žmonės žinotų visas sąlygas, galimybes ir aplinkybes, nes kiekvienam asmeniui tai yra labai individualu. Visą informaciją jie maksimaliai gaus, kad galėtų priimti sprendimus. Pasitraukimo langas yra du metai, tad tikrai bus gražaus laiko pasižiūrėti, pasidėlioti ir nuspręsti, ar likti antroje pensijų pakopoje“, – teigia J. Zailskienė.
„Nuo sausio gyventojai vėl bus kviečiami savanoriškai dalyvauti antrosios pensijų pakopos sistemoje. Valstybė paliko 1,5 proc. prisidėjimą tiems, kurie lieka arba įstos naujai į šią sistemą, tad svarbiausia šios reformos esmė yra savanoriškumas – nieko per prievartą“, – tikino SADM vadovė.
Seimas birželį priėmė antrosios pensijų pakopos pertvarką, kuri įsigalios kitąmet.
Gyventojai iš pensijų fondų galės laisvai trauktis dvejus metus, o nusprendę likti kaupime – toliau pasirinkti standartinę 3 proc. mėnesio įmoką nuo atlyginimo, ją didinti ar stabdyti įmokas vieneriems metams, šį laikotarpį ir pratęsiant.
Atskaičius 3 proc., lėšas bus galima išsiimti dviem būdais: vieną kartą iki 25 proc. sukauptų lėšų (ne daugiau nei žmogaus įmokėta suma) arba visas lėšas, kai sukaupta iki pusės privalomo anuiteto sumos arba iki pensijos liko mažiau nei 5 metai.
Numatytos trys sąlygos – liga, dalyvumo netekimas ir paliatyvi pagalba – kai žmogus galės be apmokestinimo iki pensijos išsiimti visas lėšas.
Pasak Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacijos (LIPFA), antrosios pakopos pensijų fonduose gyventojų sukauptas turtas yra perkopęs 10 mlrd. eurų sumą. Teigiama, kad pirmąjį 2025 m. ketvirtį antros pakopos pensijų fondų uždirbta investicinė grąža augo 3,2 proc., o sukauptas turtas nuo metų pradžios padidėjo 306 mln. eurų.
