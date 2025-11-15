Žmonių pyktis atsisuko prieš „Sodrą“

Fantazijos, kur išleisti antros pakopos pinigus, gyventojams netrūksta.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
„Ką pirksiu? O gi praleisiu sau! Dabar gyvenu, man numirusiai nebereikės pinigų“, – juokėsi pašnekovė.
„Dabar žiūrėjau – 1097 eurai. Pasiimsiu“, – sakė kita gyventoja.
Pagal LRT užsakymu atliktą apklausą, pinigus išsiimti skubės daugiau nei pusė kaupiančiųjų. 8 proc. dar neapsisprendė, o trečdalis ir toliau kaups.
„Kelionę užsisakysiu ir išsileis viskas. Ir pasibaigs visi pinigai. Iš pykčio čia taip“, – teigė moteris.
„Ne, neišleisčiau tos sumos. Paprastai – maistui ne. Tiesiog investuočiau į kitą ateitį“, – pridūrė vyras.
Tie, kurie pinigus tiesiog pravalgys arba išleis kelionėms, anot ekspertų, praloš labiausiai.
„Tikrai bus žmonių, kurie išleis, kurie pasinaudos ta proga. Prognozuojamas ir vartojimo augimas, ir infliacijos šuolis su tuo susijęs. Vėliau nereikėtų labai ir priekaištų reikšti, kuomet senatvėje ar neturint rezervo susidursime su sunkumais“, – teigė „Swedbank“ Finansų instituto vadovė Jūratė Cvilikienė.
Teikti prašymus atiduoti antrojoje pakopoje esančius pinigus bus galima nuo sausio 1-osios.
„Prašymą pasitraukti iš kaupimo žmogus teikia kaupimo bendrovei, ne „Sodrai“. Kaupimo bendrovė prašymą priima kartą per ketvirtį ir per kito ketvirčio pirmąsias 10 darbo dienų turi priimti sprendimą“, – aiškino „Sodros“ atstovė Malgožata Kozič.
Taigi anksčiausiai atsiimti pinigus gyventojai galės nuo balandžio.
„Tik savo lėšomis sumokėtas įmokas į antrą pakopą ir investicinę grąžą nuo tų įmokų“, – paaiškino Socialinės apsaugos ir darbo ministrės patarėja Jekaterina Navickė.
„Apskritai, kai priimame sprendimus dėl pinigų, greitis labai retai yra mūsų geriausias patarėjas“, – priminė J. Cvilikienė.
Panašu, jog savarankiškai dirbantiems bei norintiems sklandžiai ir greitai atsisveikinti su II pakopa kitąmet kaip tik reikėtų pasiskubinti deklaruoti pajamas.
„Pagrindinė žinutė – reikia prašymą pensijų kaupimo bendrovei pateikti dėl pensijų kaupimo nutraukimo po to, kai bus sudeklaruotos visos pajamos, sumokėtos įmokos ir atitinkamai viskas tvarkingai suvaikščios“, – teigė J. Navickė.
Deklaruoti pajamas būtina iki gegužės antrosios.
Tai reiškia, jog tie, kas lauks paskutinės minutės, pinigus atsiimti galės pusmečiu vėliau nei kiti.
O tų, kas pirmiau išeis iš antros pakopos ir tik tada deklaruos pajamas, laukia galvosūkis – įmokos už paskutinius metus, panašu, „pakibs ore“.
„Jokie pinigai nedings. Ta subsidija, kuri priklauso, bus nukreipta į „Sodrą“ ir virs papildomais apskaitos vienetais, o papildomos įmokos bus išmokėtos žmogui. Tikrai jokie pinigai niekur nedings“, – patikino J. Navickė.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sako, kad dėl likučio niekur papildomai kreiptis nereikėtų. Tačiau kaip, kas ir kur tą likutį turėtų pervesti – nelabai aišku.
Įmokos į II pakopą nebebus skaičiuojamos nuo to momento, kai fondai informuos „Sodrą“ apie pasitraukimą.
„Jeigu žmogus kaip įprasta deklaruos pajamas gegužės mėnesį, jis tiesiog sumokės socialinio draudimo įmokas, bet jau be pensijų kaupimo įmokų“, – aiškino M. Kozič.
Šiuo metu Lietuvoje pagal individualios veiklos pažymėjimą dirba daugiau nei 240 tūkstančių gyventojų.
„Nuo gruodžio mėnesio startuos skaičiuoklė, o nuo sausio – pilnai automatizuota sistema, kur visi gyventojai, tiek savarankiškai dirbantys, tiek samdomi darbuotojai, galės prisijungę prie „Sodros“ paskyros matyti, kiek yra sukaupta ir kiek subsidijų įmokėta“, – tvirtino J. Navickė.
Premjerė Inga Ruginienė dar būdama ministre ragino pasitikėti gyventojais, kad šie atsiėmę pinigus protingai investuos į savo ateitį.
„Visą gyvenimą mokame visus mokesčius. Kodėl privalome dar kažkur kaupti? Jeigu man reikia – susikaupsiu sau asmeniškai, pasidėjus, ir grynais pasiimsiu“, – dalijosi moteris.
„Manau, neverta laikyti toje antroje pakopoje, nes ten procentas didelis kažkoks“, – sakė kita moteris.
„Kažkaip toje antroje pakopoje toks jausmas kyla, kad gali ir nebeatsiimti jų. O kai investuoji į vertybinius popierius – gali atsiimti bet kada. Daugiau ar mažiau vis tiek juos turi“, – svarstė gyventojas.
Ekspertai pataria, kad II pakopos pinigus investuoti reikėtų į tai, ką pats gerai išmanai. O jei tokios srities nėra – matyt, vėl teks grįžti prie pensijų fondų.
