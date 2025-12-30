Klausk specialisto: jei prekė buvo nekokybiška arba netiko

Dalia Malinauskienė
VVTAT Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja
Kaip įsigyti saugią prekę?
Kalbant apie prekių saugą, šiuo laikotarpiu ypač aktuali elektrinių šventinių girliandų sauga. Vartotojas turi būti atidus ir atsakingas, pirkdamas girliandą turi susipažinti su naudojimo instrukcija, reikalavimais, atkreipti dėmesį į įspėjamuosius ženklus.
Būtina patikrinti, ar yra privaloma informacija: girliandos tipas / modelis; naudojimo instrukcija lietuvių kalba; elektriniai parametrai; gamintojas arba prekės ženklas, kilmės šalis; saugos ženklai (CE – nurodo, kad gamintojas deklaruoja, jog gaminys yra patikrintas ir saugus; IP kodas – nurodo girliandos naudojimą lauke arba patalpoje (gali būti ir specialus žymėjimas: namukas su rodykle į vidų arba į išorę arba nurodyta galima temperatūra).
Girlianda turi būti: nesutrūkusi, t. y. nenutraukti laideliai ir pan.; laidai neturi būti labai plonyčiai, kad nenutrūktų patempus vaikui ar gyvūnui; nuo šakutės iki pirmos lemputės negali būti mažiau kaip 1,5 m.
Įsigijus nesaugią girliandą kyla gaisro arba elektros smūgio pavojus.
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos (VVTAT) specialistai šventiniu laikotarpiu daugiau dėmesio skiria elektrinių girliandų priežiūrai. Šiuo metu vykdoma šių prekių tikrinimo programa. Specialistai lankosi prekybos vietose ir atrenka įtarimą keliančias elektrines girliandas detalesniam patikrinimui, vertina prekės ženklinimą. Jei bus nustatyta saugą reglamentuojančių teisės aktų neatitikimų, padavėjai bus įpareigoti pašalinti nesaugią prekę iš prekybos, likučius sunaikinti ir susigrąžinti parduotas prekes iš vartotojų. Atitinkamai pardavėjui grės bauda pagal Produktų saugos įstatymą.
Apie visus nesaugius produktus VVTAT skelbia savo interneto svetainėje. Beje, tarp labiausiai nesaugių, nekokybiškų produktų minimi įkrovikliai, elektros ilgikliai. Minimos ir kitos prekės – plaukų džiovintuvai, klijai, kėdės, drabužiai, neretai – ir šventinės girliandos.
Vertinant kitų šventinių prekių saugą, reikėtų nepamiršti, kad eglutės žaisliukai, prakartėlės, įvairūs blizgučiai paprastai nėra laikomi žaislais. Todėl naudojant tokias dekoracijas vertėtų pasirūpinti, kad maži vaikai jomis nesusižalotų.
Gali kreiptis dvejus metus
Jeigu prekė yra saugi, bet nekokybiška, vartotojas turi teisę per garantinį laikotarpį (įstatymas numato dvejų metų garantiją visoms prekėms) kreiptis į pardavėją ir reikalauti prekę pakeisti, sutaisyti, o jeigu to neįmanoma padaryti (prekės trūkumas esminis, nėra pakeitimui kitos prekės ir pan.), susigrąžinti sumokėtus pinigus arba sumažinti prekės kainą. Pavyzdžiui, jeigu įsigyta elektrinė girlianda nešviečia, nors vartotojas laikosi visų naudojimo instrukcijų, jis turi teisę kreiptis į pardavėją dėl savo teisių. Tam būtina turėti prekės įsigijimą patvirtinantį dokumentą, kitus reikalingus įrodymus.
Jei vartotojui nepavyksta problemos išspręsti su pardavėju, jis turi teisę kreiptis į VVTAT dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka.
Į ką atkreipti dėmesį
Jeigu prekė kokybiška, tačiau vartotojas ją nusipirkęs apsigalvojo ir norėtų grąžinti, derėtų atkreipti dėmesį į šiuos reikalavimus:
Jei prekė įsigyta fizinėje parduotuvėje
Jeigu gauta dovana vartotojui nepatinka arba netinka, pirmiausia reikia patikrinti, ar ji nepatenka į Mažmeninės prekybos taisyklėse numatytą negrąžinamų prekių sąrašą. Į minėtą sąrašą, be kitų prekių, patenka šventiniu laikotarpiu ypač aktualūs elektros prietaisai ir įrenginiai, informacinių technologijų prekės (pavyzdžiui, mobilūs telefonai, kompiuteriai, planšetės, elektrinės girliandos ir pan.), žaislai, žaidimai, knygos, parfumerijos ir kosmetikos gaminiai, juvelyriniai dirbiniai, laikrodžiai ir kt.
Jeigu vartotojui nepatikusi dovana yra tinkamos kokybės ir į šį sąrašą nepatenka, jis turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto prekių įsigijimo, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti nusipirktus daiktus pirkimo ar kitoje pardavėjo nurodytoje vietoje analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba grąžinti daiktus pardavėjui ir atgauti už juos sumokėtą kainą. Svarbu pažymėti, kad vartotojo reikalavimas pakeisti arba grąžinti daiktą tenkinamas, jeigu daiktas nebuvo naudojamas, nesugadintas, išsaugotos jo vartojamosios savybės ir daiktas nepraradęs prekinės išvaizdos.
Jei prekė įsigyta elektroninėje parduotuvėje
Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties. Vis dėlto ši teisė nėra absoliuti, todėl prieš įsigyjant prekę nuotoliniu būdu patartina atkreipti dėmesį į numatytas išimtis, kurioms teisė atsisakyti nuotolinės sutarties netaikoma (pvz., prekėms, pagamintoms atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą; greitai gendančioms prekėms; išpakuotoms prekėms po pristatymo, kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių ir kt.).
Grąžinama prekė turi būti nesugadinta, nenaudota, t. y. būti nepažeistos prekinės išvaizdos.
Ką reikia įsidėmėti
Ypač svarbu įsidėmėti, kad norint grąžinti dovaną privaloma kartu pateikti pirkimo dokumentą, kuris patvirtintų, kad daiktas pirktas iš konkretaus pardavėjo, būtų aiški kaina ir pirkimo data. Taip pat svarbu įsidėmėti, kad pasinaudoti prekės grąžinimo teise gali vartotojas, kuris pirko, o ne tą prekę dovanų gavęs asmuo. Žinoma, dažniausiai būna taip, kad apdovanotasis turi reikalingus dokumentus, pirkėjo identifikacija nereikalinga ir dovaną grąžinti pavyksta. Tačiau internetinėse parduotuvėse pirkėjas dažnai registruojasi sandoriui, taip save identifikuodamas. Todėl ir grąžinimas turėtų vykti iš pirkusio vartotojo paskyros.
Taigi, perkant dovanas, reikėtų įvertinti laiką, nes netikusios prekės gali būti grąžinamos per keturiolika dienų (nebent pardavėjas suteikia ilgesnį terminą), saugoti pirkimo įrodymą ir nepamiršti, kad teisiškai prekės grąžinimas yra galimas tarp vartotojo (pirkusio prekę) ir pardavėjo.
Visais atvejais, jei vartotojas negali pasinaudoti savo teisėmis ir nepavyksta su pardavėju išspręsti problemos, jis turi teisę kreiptis į VVTAT dėl ginčo sprendimo ne teismo tvarka. Ginčas tarnyboje nagrinėjamas tarp vartotojo (o ne apdovanotojo) ir pardavėjo pagal pateiktus dokumentus, paaiškinimus, kitus įrodymus.
