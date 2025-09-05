Ko iš naujos valdžios tikisi Lietuvos verslo konfederacija: išsakė lūkesčius

„Neapibrėžtumas ir politinis avantiūrizmas yra didžiausia grėsmė valstybės ateičiai. Investuotojai dabar mato, kad Lietuvoje taisyklės keičiamos kasmet, todėl jie renkasi kaimynus, o ne mus. Todėl šiandien mums reikia iš naujos valdžios tvirtų garantijų, kad Lietuva yra patikima, prognozuojama, saugi ir augimui atvira šalis“, – pranešime sakė organizacijos prezidentas Andrius Romanovskis.
Svarbiausiu prioritetu, anot verslo bendruomenės, privalo išlikti nacionalinis saugumas ir gynyba, o tai reiškia atsakingai ir nuosekliai planuojamas investicijas į saugumą bei visuomenės, įskaitant ir verslo, atsparumo didinimą.
LVK taip pat prašo, kad nauji Vyriausybės programiniai įsipareigojimai nebūtų finansuojami vėl didinant mokesčius verslui, kaip kad tai padaryta anksčiau šiemet.
„Tokios iniciatyvos tik sustiprintų Lietuvos, kaip turinčios neprognozuojamą verslo aplinką, įvaizdį, tad augant įsipareigojimams LVK siūlo Vyriausybei įsivertinti naujų institucijų steigimo poreikį bei ieškoti galimybių optimizuoti viešojo sektoriaus procesus“, – teigiama pranešime.
Verslo konfederacija taip pat tikisi valdžios dėmesio biurokratijos mažinimui, darbo rinkos poreikius ir nacionalinius saugumo interesus atliepiančią migracijos ir darbo rinkos politikai.
Be to, reiškiamas lūkestis išlaikyti Lietuvos darbo aplinkos reguliavimo lankstumą ir atsižvelgti į greitai besikeičiančią darbo sąlygų specifiką.
Tarp 20 siūlymų naujai koalicijai – Ukrainos palaikymas, dialogas su visuomene, valstybės dalyvavimas ekonomikoje, akcizų politika, priežiūros politika, švietimo politika, užimtumo politika, sankcijų politika, prieiga prie kapitalo, teisėkūros standartai, regionų politika, intelektualinės nuosavybės apsauga.
BNS rašė, kad naująją valdančiąją koaliciją rugpjūčio pabaigoje sudarė socialdemokratai, „aušriečiai“ ir „valstiečiai“.
Nauja dauguma suformuota keičiantis Vyriausybei, ji iš naujo formuojama po Gintauto Palucko atsistatydinimo. Naująja premjere buvo paskirta Inga Ruginienė.
