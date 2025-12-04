Janulevičius: įmonių nuotaikos išlieka itin atsargios

LPK prezidentas Vidmantas Janulevičius sako, kad įmonių nuotaikos išlieka „itin atsargios“, vyrauja neapibrėžtumas.
„Europos rinkų silpnėjimas, struktūriniai pokyčiai tiekimo grandinėse ir didėjantis importas iš Azijos daro tiesioginį spaudimą mūsų konkurencingumui. Europa žengia į naują industrializacijos etapą, tačiau Lietuva šį etapą pasitinka su didesne sąnaudų ir sistemine našta nei mūsų konkurentai“, – pranešime sakė V. Janulevičius.
LPK teigimu, apie pusė įmonių tikisi, kad gamybos apimtys artimiausiu metu nesikeis, ketvirtis tikisi augimo, o kas penkta prognozuoja mažėjimą. Daugiausia pesimizmo – chemikalų, gumos ir plastiko gaminių įmonėse (dvi iš trijų tikisi gamybos mažėjimo) bei nemetalo mineralinių produktų gamybos bendrovėse (beveik kas antra).
Tuo metu kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių bei tekstilės sektoriai išlieka optimistiškiausi – čia gamybos augimo tikisi atitinkamai 50 proc. ir 40 proc. bendrovių.
Lapkritį 34 proc. įmonių teigė, kad jų produkcijos paklausa yra per maža. Prasčiausiai paklausą vertino guminių ir plastikinių gaminių gamintojai (64 proc.), kitų nemetalo mineralinių produktų (61 proc.) ir medienos (54 proc.) pramonė.
Apie 11 proc. įmonių mano, kad artimiausiu metu teks mažinti darbuotojų skaičių, dažniausiai – chemikalų ir chemijos produktų gamybos (30 proc.), tekstilės (25 proc.) ir baldų gamybos (24 proc.) įmonės.
Lapkritį 15 proc. gamintojų manė, jog joms trūksta atsargų, o dideles atsargas fiksavo gumos ir plastiko (20 proc.) bei metalo mineralinių produktų (25 proc.) įmonės. Mažas atsargas turėjo dvi iš penkių medienos sektoriaus įmonių.
Bendras pramonės pajėgumų panaudojimas praėjusį mėnesį siekė 72,2 proc., kai 2015–2024 metų vidurkis – 75 procentų.
Lapkritį 50 indekso ribą peržengė tik kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektorius. Keturiuose iš dešimties sektorių lūkesčiai krito, daugiausia medienos ir kamštienos gaminių – 6,6 punkto iki 43,2, baldų gamybos – 2,7 punkto iki 47,2 ir guminių ir plastikinių gaminių – 1,9 punkto iki 31,6.
Net 14,2 punkto pagerėjimas chemikalų ir chemijos produktų gamybos įmonėse.
