Valstybės duomenų agentūra: eksportas toliau traukėsi, o importas išaugo

Lietuviškos kilmės prekių antrąjį vasaros mėnesį buvo eksportuota už 1,97 mlrd. eurų.
Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs mineralinio kuro, mineralinių alyvų ir jų distiliavimo produktų (16,2 proc. susitraukimas), javų (45 proc.), gaminių iš geležies arba iš plieno (18,4 proc.) eksportas. Importo padidėjimą lėmė išaugęs mineralinio kuro, mineralinių alyvų ir jų distiliavimo produktų (58 proc. augimas), geležies ir plieno (67 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (10,4 proc.), importas.
Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 1,1 proc., importas – 8,5 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 1,5 proc., be mineralinių produktų – 3,3 proc.
Metinės tendencijos taip pat rodo eksporto mažėjimą ir importo augimą
Per metus (2025 m. liepą, palyginti su 2024 m. liepa) eksportas sumažėjo 3,6 proc., importas padidėjo 4,6 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo sumažėjęs mineralinio kuro, mineralinių alyvų ir jų distiliavimo produktų (17,2 proc.), javų (56 proc.) eksportas.
Importo padidėjimą lėmė padidėjęs antžeminio transporto priemonių (20,8 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (9,2 proc.) importas. Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas sumažėjo 1,1 proc., importas padidėjo 8,7 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas sumažėjo 2 proc., be mineralinių produktų – 2,7 proc.
Lyginant 2025 m. sausio–liepos mėn. su 2024 m. tuo pačiu laikotarpiu, eksportas sumažėjo 0,6 proc., importas padidėjo 6 proc. Eksporto sumažėjimui įtakos turėjo kritęs mineralinio kuro, mineralinių alyvų ir jų distiliavimo produktų (7,4 proc.), antžeminio transporto priemonių (8,8 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (6,6 proc.) eksportas.
Importo padidėjimą lėmė padidėjęs elektros mašinų ir įrenginių bei jų dalių (18,5 proc.), antžeminio transporto priemonių (14,7 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, jų dalių (6,6 proc.) importas.
Prekių, išskyrus mineralinius produktus, eksportas padidėjo 0,7 proc., importas – 7,8 proc. Lietuviškos kilmės prekių eksportas padidėjo 2,7 proc., be mineralinių produktų – 6,3 proc.
2025 m. sausio–liepos mėn. daugiausia eksportuota į Latviją (12,2 proc.), Lenkiją (10,5 proc.), Vokietiją (9,1 proc.), o importuota iš Lenkijos (13,7 proc.), Vokietijos (12,9 proc.), Latvijos (8,1 proc.). Lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota į Lenkiją (10,2 proc.), Vokietiją (9,7 proc.), Nyderlandus (7,7 proc.), Latviją (7,5 proc.), Jungtines Valstijas (7 proc.).
Šiais metais daugiausia eksportuota mineralinių produktų (14,8 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (13,3 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (11,6 proc.); daugiausia importuota mineralinių produktų (18,3 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (18,2 proc.), chemijos pramonės ir jai giminingų pramonės šakų produkcijos (12,2 proc.).
Iš lietuviškos kilmės prekių daugiausia eksportuota mineralinių produktų (17,9 proc.), baldų, apšvietimo įrangos, surenkamųjų statinių (10,9 proc.), paruoštų maisto produktų, nealkoholinių ir alkoholinių gėrimų, tabako ir perdirbtų tabako pakaitalų (10,4 proc.), mašinų ir mechaninių įrenginių, elektros įrangos (9,8 proc.).
