Koalicinė taryba renkasi aptarti biudžeto formavimo, naujo karinio poligono steigimo

„Koalicinė taryba aptars svarbiausius šio politinio sezono tikslus: valstybės biudžeto formavimą, naujo karinio poligono steigimą, spartesnį pensijų indeksavimą ir priemokų už sveikatos paslaugas atsisakymą“, – BNS susitikimo išvakarėse sakė premjerės atstovas Ignas Dobrovolskas.
Ministrų kabinetas parengti ir pateikti Seimui valstybės biudžeto projektą turi ne vėliau kaip iki spalio 17 dienos.
I. Ruginienė yra sakiusi, kad 2026-ųjų valstybės biudžetas bus tvarus, o jo deficitas neviršys 3 proc. bendrojo vidaus produkto.
Tuo metu krašto apsaugos ministrė Dovilė Šakalienė dar pirmadienį teigė besivilianti, kad per artimiausias savaites pavyks rasti sutarimą dėl naujų poligonų, tačiau pabrėžė, kad dėl to dar reikia sutarti su savivalda.
BNS rašė, kad vienas iš poligonų turėtų būti brigados dydžio – apie 20 tūkst. hektarų. Dėl kito poligono dydžio dar neaišku. Anksčiau kaip palankiausia vieta šioms teritorijoms buvo įvardijama Pietų Lietuva.
Seimas po pateikimo yra priėmęs svarstyti prezidento Gitano Nausėdos siūlymą 20–75 proc. „Sodros“ biudžeto perviršio skirti papildomam senatvės pensijų indeksavimui.
Šalies vadovas yra sakęs, kad sparčiau didinti senatvės pensijas ir tuo pačiu pasirūpinti „Sodros“ atsargomis ateičiai leidžia ekonomikos augimas.
