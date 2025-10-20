Konkurencijos taryba įspėjo bitininkus

Taip ji reagavo į praėjusią savaitę Lietuvos bitininkų sąjungos išplatintą raginimą solidariai padidinti medaus kainas.
„Tiek fiziniai asmenys, tiek įmonės turi savarankiškai nustatyti savo produkcijos kainas. Konkurentams draudžiama tarpusavyje aptarinėti ar derinti kainas, tartis dėl jų didinimo ir tiesiogiai, ir per verslo atstovus vienijančias organizacijas“, – pranešime teigė tarybos Draudžiamų susitarimų tyrimo grupės vadovas Daumantas Grikinis.
Tarybos sąjungai išsiųstame rašte pabrėžiama, kad susitarimas dėl vienodų kainų tarp bitininkų ar jų organizacijų, net jei siekiama apsisaugoti dėl nepalankaus derliaus ir užtikrinti rinkos stabilumą, būtų laikomas vienu rimčiausių konkurencijos ribojimo atvejų.
Savo ruožtu Bitininkų sąjunga tarybą informavo, kad atsižvelgė į pastabas ir informaciją pašalino.
Lietuvos bitininkų sąjunga savo interneto svetainėje bei „Facebook“ paskyroje praėjusią savaitę paskelbė kreipimąsi, kuriame paragino bitininkų bendruomenę solidarizuotis ir padidinti tiek mažmenines, tiek didmenines medaus kainas. Atsižvelgdama į šių metų nepalankų derlių, tokiais veiksmais sąjunga siekė subalansuoti medaus kainą, pagerinti vietinio medaus paklausą ir bitininkų pajamas.
Naujausi komentarai