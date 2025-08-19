 Konkurencijos taryba nerado trūkumų, akivaizdžiai ribojančių konkurenciją

Konkurencijos taryba nerado trūkumų, akivaizdžiai ribojančių konkurenciją

2025-08-19 11:27
BNS inf.

Nepaisant rinkos dalyvių nuogąstavimų, Konkurencijos taryba teigia nenustačiusi konkurencijos pažeidimų degalų iš atsinaujinančių išteklių apskaitos vienetų sistemoje, kuria siekiama didinti šių išteklių naudojimą šalies transporte. 

Taryba, gavusi signalų iš rinkos dalyvių, analizavo teisės aktus, rinkos duomenis, taip pat energetikos reguliuotojo sprendimus dėl Alternatyviųjų degalų įstatymo įpareigojimų nevykdymo.

„Įvertinusi surinktus duomenis ir prieinamą informaciją institucija neidentifikavo reikšmingų sisteminių trūkumų, akivaizdžiai ribojančių konkurenciją, dėl ko reikėtų detalesnės situacijos analizės“, – pranešė taryba.

Jos pirmininko pavaduotoja Medeina Augustinavičienė atkreipė dėmesį, kad rinka vis dar formuojasi, tačiau jos procesai yra dinamiški.

„Svarbu, kad šioje augančioje rinkoje būtų užtikrinama sąžininga konkurencija ir nebūtų sudaromos nepagrįstos kliūtys įmonėms konkuruoti“, – pranešime sakė M. Augustinavičienė.

Ji taip pat akcentavo, kad įmonės neturi sudaryti konkurenciją ribojančių susitarimų, piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi, jei tokia būtų nustatyta, o viešojo administravimo subjektai – nepriimti konkurenciją ribojančių teisės aktų.

Įstatymas numato, kad tam tikra dalis parduodamų degalų būtų iš atsinaujinančių energijos išteklių.

Seime planuojama svarstyti įstatymo pataisas ir numatyti platesnį subjektų, galinčių generuoti degalų iš atsinaujinančių išteklių sistemos vienetus, ratą bei lankstesnę tiekėjų atskaitomybės sistemą. Tikimasi, kad pakeitimai darys teigiamą poveikį rinkai.

