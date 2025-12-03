Koreguos GPM lengvatą ūkininkams

„Klaidą ištaisyti reikia“, – komitete sakė konservatorė Gintarė Skaistė.
Dabartinė tvarka numato atskirus mokesčio tarifus ūkininkų pajamoms nedetalizuojant, kaip jie būtų taikomi su žemės ūkiu nesusijusioms pajamoms.
Priėmus pakeitimus 15 ir 20 proc. GPM tarifai būtų taikomi tik pajamoms iš žemės ūkio veiklos, įskaitant pajamas iš su ja susijusio turto pardavimo. Šios pajamos nebūtų įtrauktos į kitas, kurioms taikomi progresiniai 20, 25 ir 32 proc. mokesčio tarifai.
BNS rašė, kad siekiama, jog lengvatomis nepasinaudotų pajamų iš žemės ūkio negaunantys, o tik ūkininko pažymėjimą turintys žmonės. Tokiems GPM įstatymo pakeitimams spalį po pateikimo pritarė Seimas, lapkritį pritarė ir Vyriausybė.
Kaip rašė BNS, ūkininkams reiškus nepasitenkinimą Seime svarstomais mokesčių pakeitimais parlamentas birželį pritarė, kad visiems, turintiems ūkininko pažymėjimą, tačiau nebūtinai besiverčiantiems ūkininko veikla, būtų taikomi 15 proc. ir 20 proc. GPM tarifai.
