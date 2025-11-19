Vyriausybė – už GPM lengvatą tik ūkininkų pajamoms iš žemės ūkio veiklos

Tokia Ministrų kabineto išvada bus teikiama Seimui.
Pritarti grupės Seimo narių inicijuotiems Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimams pasiūlė Finansų ministerija.
„Patikslinama, kad lengvata gali naudotis tik ūkininkai iš žemės ūkio veiklos pajamų, o ne visų pajamų. Labai reikalingas ir didžiulę problemą išsprendžiantis pakeitimas, su kuriuo jį priėmus bus galima laikyti, kad mokestinių pakeitimų paketas, priimtas praėjusioje Seimo sesijoje, yra galutinai baigtas“, – posėdyje teigė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Dabartinė tvarka numato atskirus mokesčio tarifus ūkininkų pajamoms nedetalizuojant, kaip jie būtų taikomi su žemės ūkiu nesusijusioms pajamoms.
Priėmus pakeitimus 15 ir 20 proc. GPM tarifai būtų taikomi tik pajamoms iš žemės ūkio veiklos, įskaitant pajamas iš su ja susijusio turto pardavimo. Šios pajamos nebūtų įtrauktos į kitas, kurioms taikomi progresiniai 20, 25 ir 32 proc. mokesčio tarifai.
BNS rašė, kad siekiama, jog lengvatomis nepasinaudotų pajamų iš žemės ūkio negaunantys, o tik ūkininko pažymėjimą turintys žmonės. Tokiems GPM įstatymo pakeitimams spalį po pateikimo pritarė Seimas.
Kaip rašė BNS, ūkininkams reiškus nepasitenkinimą Seime svarstomais mokesčių pakeitimais parlamentas birželį pritarė, kad visiems, turintiems ūkininko pažymėjimą, tačiau nebūtinai besiverčiantiems ūkininko veikla, būtų taikomi 15 proc. ir 20 proc. GPM tarifai.
Naujausi komentarai