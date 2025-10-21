 LEA: fiksuotos 12 mėn. elektros kainas didino vienas tiekėjas

2025-10-21 17:01
ELTOS inf.

Pastarąją savaitę nepriklausomų elektros tiekėjų siūlomų 12 mėnesių fiksuotos kainos planų vidutiniai tarifai per savaitę padidėjo 0,1 proc., antradienį pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).

LEA: fiksuotos 12 mėn. elektros kainas didino vienas tiekėjas / Freepik.com nuotr.

Agentūros duomenimis, siūlomų 24 mėn. fiksuotos kainos planų tarifai nepakito, o siūlomus 12 mėn. fiksuotos kainos planų tarifus iki 0,4 proc. didino vienas tiekėjas, kiti du tiekėjai tarifų nekeitė.

Siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę padidėjo 0,1 proc. ir sudaro 0,250 euro (viena laiko zona) ir 0,240 euro (dvi laiko zonos).

Tuo metu 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę nepakito ir sudaro 0,253 euro (viena laiko zona) ir  0,243 euro (dvi laikos zonos).

Šiuo metu 8 mėn., 10 mėn., 11 mėn. 14 mėn. ir 19 mėn. elektros energijos kainos fiksavimo laikotarpį siūlo vienas tiekėjas,  o planus su 12 mėn. ir 24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu – trys tiekėjai.

Planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina praėjusią savaitę siekė 0,295 euro ir yra 1,7 proc. didesnė nei ankstesnę savaitę, kai buvo 0,290 euro.

Nefiksuotos kainos planų vidutinė kaina rugsėjo mėnesį buvo 0,239 Eur/kWh – 5,8 proc. didesnė už rugpjūčio mėnesio vidutinę kainą, kuri buvo 0,226 Eur/kWh.

Spalio mėnesį garantinio tiekimo elektros kainos (planas „Standartinis“), palyginti su rugsėju, padidėjo 2–3 proc. iki 0,218 Eur/kWh (viena laiko zona) bei iki 0,234 Eur/kWh ir 0,180 Eur/kWh (dvi laiko zonos). 

