LEA: fiksuotos kainos planų tarifai per savaitę keitėsi

Agentūros duomenimis, aptariamu laikotarpiu Lietuvoje siūlomų 12 mėn. ir 24 mėn. fiksuotos kainos planų tarifus 1–1,7 proc. mažino vienas nepriklausomas tiekėjas, kiti du tiekėjai tarifų nekeitė.
Siūlomų 12 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina per savaitę sumažėjo nuo 0,250 euro iki 0,249 euro (viena laiko zona) ir nuo 0,240 euro iki 0,238 euro (dvi laiko zonos).
Tuo metu 24 mėn. fiksuotos kainos planų 1 kWh vidutinė kaina nuo 0,253 euro mažėjo iki 0,252 euro (viena laiko zona) ir nuo 0,243 euro iki 0,242 euro (dvi laikos zonos).
8 mėn., 10 mėn., 11 mėn. 14 mėn. ir 19 mėn. elektros energijos kainos fiksavimo laikotarpį siūlo vienas tiekėjas, o planus su 12 mėn. ir 24 mėn. kainos fiksavimo laikotarpiu – trys tiekėjai.
Pasak agentūros, planų su nefiksuota elektros energijos kaina vidutinė 1 kWh kaina praėjusią savaitę siekė 0,233 euro ir yra 21 proc. mažesnė nei ankstesnę savaitę, kai buvo 0,295 euro.
Nefiksuotos kainos planų vidutinė kaina rugsėjo mėnesį buvo 0,239 euro už kilovatvalandę – tai yra 5,8 proc. daugiau už rugpjūčio mėnesio vidutinę kainą (0,226 euro).
Spalio mėnesį garantinio tiekimo elektros kainos (planas „Standartinis“), palyginti su rugsėju, padidėjo 2–3 proc. iki 0,218 Eur/kWh (viena laiko zona) bei iki 0,234 Eur/kWh ir 0,180 Eur/kWh (dvi laiko zonos).
