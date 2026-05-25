LEA įvertino elektros, naftos ir gamtinių dujų kainas: kas brango labiausiai?

Didmeninė elektros kaina Lietuvoje praėjusią savaitę sumažėjo nuo 96,5 iki 89,6 euro už megavatvalandę (MWh). Agentūros teigimu, didmeninės elektros energijos kainos vidurkio mažėjimą ir toliau lėmė mažesnis elektros energijos vartojimas bei didėjęs pagamintos elektros energijos kiekis saulės elektrinėse.
Elektros energijos vartojimas šalyje gegužės 18–24 dienomis, palyginti su ankstesne savaite, sumažėjo 0,4 proc. – iki 215 gigavatvalandžių (GWh), o bendra gamyba sumažėjo 5 proc. ir siekė 189,5 GWh.
Palyginus su gamyba praėjusių metų tą pačią savaitę (173,3 GWh), šiemet nacionalinė generacija yra apie 9,4 proc. didesnė. Pernai tuo pačiu metu vietoje buvo pasigaminta apie 84 proc. suvartotos elektros.
Agentūros duomenimis, daugiausia elektros energijos per savaitę sugeneravo saulės elektrinės. Jų gamyba augo 6,1 proc. iki 73,33 GWh. Vėjo elektrinių ir šiluminių elektrinių generacija sumažėjo – atitinkamai 13,2 proc. iki 73,28 GWh ir 22,4 proc. GWh. Tuo metu hidroelektrinės Lietuvoje per savaitę pagamino 17,7 GWh, arba 9,5 proc. daugiau.
Brent naftos kaina nagrinėjamą savaitę siekė 106,9 JAV dolerio už barelį (bbl) ir buvo 1,9 proc. mažesnė nei ankstesnę savaitę (109 USD/bbl).
Analizuojant naujausius Brent naftos ateities sandorius, prognozuojama, kad artimiausiais metais jų kainos bus 2–5 USD/bbl mažesnės, nei buvo prognozuojama prieš savaitę. Naftos kainų vidurkiai ateinančius dvejus metus gali svyruoti 75–105 USD/bbl lygyje.
Tuo metu vidutinės degalų kainos šalies degalinėse per savaitę kito skirtingai. Anot agentūros, dyzelino kaina mažėjo 0,5 proc. iki 1,95 euro, benzinas brango 0,5 proc. iki 1,84 euro, o suskystintų naftos dujų (SND) kaina mažėjo 1,9 proc. iki 0,88 euro.
Biokuro kaina nagrinėjamą savaitę Lietuvoje sumažėjo 4,53 proc. ir siekė 22,12 Eur/. Palyginimui, pernai tuo pačiu metu biokuras Lietuvoje kainavo 16,25 Eur/MWh.
Gamtinės dujos brango 2,8 proc.
Vidutinė didmeninė dujų kaina Nyderlandų prekybos taške TTF nagrinėjamu laikotarpiu didėjo 2,8 proc., o savaitės kainų vidurkis sudarė 47,1 Eur/MWh.
„Esant minimalioms JAV ir Irano taikos derybų viltims, pagal gamtinių dujų ateities sandorius, jų kainos artimiausiu laikotarpiu prognozuojamos iki 5 Eur/MWh mažesnės nei buvo manoma prieš savaitę“, – nurodo LEA.
Pasak jos, dujų kainos gali svyruoti 26–50 Eur/MWh ribose.
Inčukalnio dujų saugykla šiuo metu užpildyta apie 30,86 proc., o Europos saugyklos – apie 37,83 proc.
Aptariamu laikotarpiu per Klaipėdos SGD terminalą rinkai buvo patiekta 435,6 GWh gamtinių dujų. Lietuvoje taip pat buvo suvartota 175,2 GWh – 2,52 proc. mažiau, dar 252,09 GWh dujų išsiųsta į Latviją. Tuo metu biodujų gamyklose pagaminta 6,38 GWh dujų, arba 2,41 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę.
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