LEA: per savaitę brango biokuras ir elektra

Agentūros duomenimis, didmeninė elektros kaina Lietuvoje per savaitę padidėjo 117 proc. – iki 81,2 Eur/MWh.
Elektros energijos vartojimas šalyje rugpjūčio 11–17 dienomis, palyginti su ankstesne savaite, dėl ilgo šventinio savaitgalio sumažėjo 8,7 proc. – iki 182,0 GWh.
Bendra elektros gamyba Lietuvoje praėjusią savaitę siekė 158,6 GWh, arba 24,6 proc. daugiau, palyginti su ankstesne savaite. Per savaitę Lietuvoje pagaminta apie 87 proc. suvartotos elektros energijos, trūkstama elektra buvo importuojama iš Latvijos, Švedijos bei Lenkijos.
Pasak agentūros, per savaitę daugiausia elektros pagamino vėjo elektrinės – 58,7 GWh elektros energijos – tai 32,1 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę. Saulės elektrinės pagamino 53,8 GWh elektros – tai 18,0 proc. daugiau nei ankstesnę savaitę. 27,9 proc. daugiau elektros energijos sugeneravo ir hidroelektrinės, 29,5 proc. – šiluminės elektrinės.
Tuo metu biokuro kaina nagrinėjamą savaitę Lietuvoje siekė 17,41 Eur/MWh, ji padidėjo 4,1 proc., lyginant su ankstesne savaite (16,73 Eur/MWh).
Pernai tuo pačiu metu biokuras Lietuvoje kainavo 18,70 Eur/MWh, o 2023-iųjų tą pačią savaitę
Pigo gamtinės dujos ir nafta
Per savaitę daliai energijos šaltinių brangus, gamtinių dujų ir Brent naftos kainos mažėjo.
Pasak agentūros, vidutinė nagrinėjamos savaitės Brent naftos kaina siekė 66,2 USD/bbl ir buvo 1,6 proc. mažesnė kaina nei ankstesnę savaitę, kai ji buvo 67,3 USD/bbl.
Analizuojant naujausius Brent naftos ateities sandorius, prognozuojama, kad artimiausiais metais jų kainos bus 1 USD/bbl mažesnės, o vėliau tokios pačios, kaip ir buvo manoma prieš savaitę. Brent naftos kainos gali svyruoti 65–67 USD/bbl ribose.
Pastarąją savaitę šalies degalinėse nežymiai sumažėjo ir degalų kainos.
Nagrinėjamu laikotarpiu benzino vidutinės kainos visose lyginamose šalyse sumažėjo 0,1–1,2 procento, išskyrus Estiją, kur kainos išaugo 0,2 procento.
Tuo metu dyzelino vidutinės kainos sumažėjo visose lyginamose šalyse 0,1–2 procento.
Tarp Baltijos šalių benzinas pigiausias Lietuvoje, o dyzelinas – Estijoje. Skirtumas tarp dyzelino ir benzino vidutinių kainų mūsų šalyje sudaro 0,10 Eur/l.
Aptariamu laikotarpiu atpigo ir gamtinės dujos. Agentūros duomenimis, didmeninė vidutinė gamtinių dujų kaina Nyderlandų prekybos taške TTF praėjusią savaitę sumažėjo 2,1 proc. – iki 33,5 Eur/MWh.
Pagal gamtinių dujų ateities sandorius jų kainos artimiausiu laikotarpiu prognozuojamos apie 1–2 Eur/MWh mažesnės, nei buvo manoma prieš savaitę.
Inčukalnio dujų saugyklos užpildymas šiuo metu sudaro apie 51,4 proc., Europos saugyklose – apie 73,6 proc.
Rugpjūčio 11–15 dienomis per Klaipėdos SGD terminalą rinkai buvo patiekta 403,7 GWh gamtinių dujų, į Latviją išsiųsta 349,3 GWh, o iš Lenkijos gauta 8,9 GWh gamtinių dujų.
Lietuvos biodujų gamyklose pagaminta 3,6 GWh dujų (ankstesnę savaitę – 4,3 GWh).
Lietuvoje gamtinių dujų suvartojimas aptariamu laikotarpiu palyginti su ankstesne savaite, padidėjo 5,1 proc., suvartota 77,1 GWh gamtinių dujų (ankstesnę savaitę – 73,3 GWh).
